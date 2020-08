Sampaoli revoluciona o Galo e encanta a Massa

Torcedor atleticano está satisfeito com o trabalho do técnico Jorge Sampaoli (foto: Bruno Cantini/Atlético)

Cruzeiro precisa pontuar

Coluna on-line

começou o Brasileiro como há muito não começava: deixando sua torcida feliz, não só pelas duas vitórias sobre dois concorrentes diretos, Flamengo e Corinthians, mas pela forma como o time tem jogado, com variações de esquemas táticos durante o jogo e uma vontade impressionante dos atletas.É sabido que o time atleticano é limitado e não tem astro. Craque, nenhum time do Brasil tem, mas o Flamengo tem excelentes jogadores. O Galo é um time coeso, com jovens valores e um técnico inovador.Confesso que não gostaria de ver Sampaoli no Flamengo. Tanto que o rubro-negro nunca cogitou seu nome, quandofoi embora. Ele sim, ficou desempregado e esperando que JJ não renovasse para se oferecer. Mas JJ renovou e o Galo, através de Rubens Menin, foi buscá-lo.Não posso negar, entretanto, que ele revoluciona o futebol brasileiro, assim como fez o português, com marcação na área adversária, toques rápidos e muita disposição dos jogadores. Fez isso no Santos, com uma meninada, e está fazendo no Galo. Minha contestação com relação aé o fato de ter treinado a Seleção da Argentina com Messi, Agüero, Di María, Higuaín, entre outros craques, e ter empatado com a Islândia e tomado de três da Croácia, sendo eliminado pela França na Copa da Rússia.Justamente por isso, eu não o quis no. Ele é bom dirigindo jogadores comuns. Com estrelas, não consegue comandar o vestiário. De longe, dá para sentir que sua personalidade é forte e ele não hesitará se tiver que expulsar o presidente do clube do vestiário.É assim que ele trabalha e, quando o contrataram, sabiam disso. Saiu pela porta dos fundos do, brigado com todo mundo.Para o torcedor atleticano, não importa. O que vale é perceber que o Galo não tem um começo de Brasileiro assim desde que ganhou tudo em 2013/2014, com o eterno e mais vencedor presidente da história do clube.De lá para cá foram insucesso e fracassos, embora eu sempre ressalte que todo presidente procura fazer o melhor e montar um time de acordo com as condições do clube. Como agora há Rubens Menin, o mecenas que abriu o cofre para montar o time atual, a coisa fica mais tranquila.A diretoria atual não ganhou um título sequer, em quase três anos. Pode conquistar ono fim do mês e sair somente com essa taça. O Galo terá eleições em dezembro, e não sabemos quem será candidato. Existe a possibilidade de um nome de consenso, que uniria oposição e situação. A coisa está sendo costurada. É o melhor que poderá acontecer, pois o Atlético pacificado deverá se preocupar apenas com o Brasileirão.Quem sabe, até lá, estará liderando a competição com folga... Essa é a esperança do torcedor, que já aposta numa grande vitória hoje, no Mineirão, sobre o Ceará, para manter a pegada do começo de competição. Como nos pontos corridos cada jogo é decisão, é fundamental vencer em casa para ficar mais perto da disputa pela taça.É um novo Atlético, com mentalidade vencedora, esquema de jogo diferente dos últimos anos. A bola é sempre o objeto de disputa, com qualidade e com os jogadores muito bem treinados, sabendo o que devem fazer. Era assim que a Massa sonhava em ver o time neste ano, e pelo menos no Brasileirão a coisa começa a engrenar.Que não seja o tal cavalo paraguaio que muitos falam e que possa realmente brigar pela taça até o fim, em fevereiro, quando completará 50 anos de sua única e primeira conquista importante: o Brasileiro de 1971.O Cruzeiro enfrenta o Figueirense hoje para somar seus três primeiros pontos na classificação da Série B. Prejudicado pela gestão anterior, que assaltou os cofres do clube, entrou na competição com menos 6 pontos, ganhou seus dois primeiros jogos e zerou a pontuação.Vi os jogos contra Botafogo-SP e Guarani. Gostei mais do duelo em Campinas, mas é visível que o time precisa de quatro reforços para mostrar força e voltar à elite com tranquilidade.Aos poucos,vai implantando sua filosofia (ele conhece bem a Série B), e o time entendendo a forma de jogar a competição.O torcedor, mesmo ausente dos estádios, deve jogar junto, fazendo ações nas quais os jogadores sintam sua presença. Incentivando a distância, sem perder o contato com o clube. Esse é o papel do torcedor anônimo.Viram como torcidas organizadas não fazem falta aos jogos? O que faz falta mesmo é o torcedor do bem, aquele que ama o clube e que o ajuda. Os que usam o clube não são do bem e nunca serão.Que odecole em Santa Catarina e parta em busca da pontuação que lhe garantirá a volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído.Por sua grandeza, títulos e história, é cruel ver o Cruzeiro na. Um gigante que tem seis Copas do Brasil, quatro Brasileiros e duas Libertadores. Um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. 