Nova Petrópolis: um destino em ascensão

(foto: Mauro Stoffel/Divulgação)



Sabendo aproveitar a proximidade das duas cidades já famosas e amplamente visitadas e resgatando toda a cultura da imigração germânica, Uma cidade na Serra Gaúcha, localizada entre a Rota Romântica e a Região das Hortênsias, a 35 quilômetros de Gramado e 41 de Canela. Tão próxima de destinos já consolidados, era fácil acreditar que turismo não era para eles. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu.Sabendo aproveitar a proximidade das duas cidades já famosas e amplamente visitadas e resgatando toda a cultura da imigração germânica, Nova Petrópolis aponta como um destino em ascensão no Rio Grande do Sul e se posiciona de maneira estratégica no mercado do turismo.





LEIA MAIS 06:00 - 04/04/2023 Seguro Viagem, precisamos falar sobre isso

08:33 - 28/03/2023 Agenciamento de viagens: o caminho de um turismo mais organizado

07:30 - 21/03/2023 Turismo regenerativo: um novo modelo para turistas exigentes Basta dar um Google, que será possível visualizar uma cidade turística. Anúncios patrocinados de meios de hospedagem e passeios por Nova Petrópolis e informações orgânicas com dicas sobre o que fazer na charmosa cidade. E as opções não são poucas! Desde a Praça das Flores para apreciação e fotos, e ainda um labirinto verde, até degustação de cervejas em cervejarias artesanais. O movimento da imigração germânica é apresentado de diversas formas, por meio de monumentos, da gastronomia e da cultura. Mas, ao contrário de muitos destinos, Nova Petrópolis não se coloca como uma “mini” Europa. A cidade conta, em suas diversas estruturas e vivências, como a imigração moldou a vida por lá. Sem se colocar como segunda opção de visita, caso você não consiga ir à Europa. Isso é posicionamento e respeito à própria história.





Os povos germânicos habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados países como Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e parte da França. Por isso, a cidade de pouco mais de 21 mil habitantes concentra tanta cultura. Além do turismo, a cidade tem no comércio e na agricultura seus motores econômicos, que, claro, compõem e se percebem como parte da cadeia produtiva do turismo. Pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por lá, Nova Petrópolis foi considerada, no início de fevereiro de 2021, uma cidade acolhedora. A Booking.com divulgou a lista das cidades mais acolhedoras do Brasil para receber o Traveller Review Awards. O prêmio é um reconhecimento às propriedades ligadas a Booking que ofereceram os melhores serviços e foram avaliadas com as melhores notas pelos visitantes. De acordo com a análise, Nova Petrópolis está entre os destinos mais acolhedores no Rio Grande do Sul e, até mesmo, no Brasil. No país, o município figura na 6ª posição e, no Estado, em 2º lugar.





Entretanto, uma figura à parte de Nova Petrópolis é o prefeito Darlei, atual chefe do executivo. O que vou contar agora não é uma percepção política, mas sim técnica. Há duas semanas, eu estava participando da convenção anual de vendas da Schultz Operadora , onde estavam presentes, além dos agentes de viagem, os executivos da operadora e parceiros de mercado, como receptivos de destinos parceiros nacionais e internacionais, e grandes players do mercado como Europamundo Vitalcard . Destinos com representatividade governamental estavam Rio Grande Norte (anfitrião), Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo do MS e Nova Petrópolis.





Minha surpresa maior foi quando subiu ao palco o prefeito Darlei para apresentar o município aos 350 agentes de viagem que estavam ali. Ele não estava falando para eleitores. Ele estava falando para o mercado, com posicionamento e linguagem comercial. Uma presença dessas não dá voto. O que eu vi foi um servidor público levando sua cidade para o mercado do turismo. O reflexo dessa ação dificilmente será percebido diretamente pelos eleitores, o que poucas vezes vi em minha vida profissional. Infelizmente, em nosso país, poucos governantes têm um posicionamento pensando única e exclusivamente na população. Seria isso também uma herança germânica?





É importante que entre tantas dificuldades em nosso país e no turismo possamos enxergar as iniciativas que precisam urgentemente serem replicadas. O prefeito Darlei e sua equipe de turismo dão um verdadeiro exemplo de como olhar para um destino turístico, sabendo aproveitar as oportunidades que aparecem pelo caminho e sendo estratégicos na hora de entender que destinos consolidados como Gramado e Canela podem ser catalizadores do turismo para Nova Petrópolis. Isso se chama posicionamento estratégico no turismo.





No mais, em uma próxima (ou primeira) viagem à Serra Gaúcha, vale separar um par de dias para conhecer a cidade das flores e jardins, da prática de voo livre, das construções medievais, do berço do cooperativismo, da cultura da imigração germânica, das cervejarias, do turismo rural e, claro, da hospitalidade.





Quer conferir tudo sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @isabellaricci.tur