Viagem no Dia dos Namorados de 2021: vale a pena?

Namoro é uma coisa que nos aquece e nos aconchega, creio que por isso o dia dos namorados é sempre comemorado em época de frio, já percebeu?! No hemisfério norte, o “valentine’s day” é comemorado no dia 14 de fevereiro, onde ainda está bem frio lá para cima. Já por aqui, no hemisfério sul, a data é comemorada em 12 de junho, quando já é possível um jantarzinho à luz de velas, pratos quentes, vinho tinto e edredom quentinho. O dia dos namorados por aqui ainda acontece na véspera de Santo Antônio, o santo casamenteiro, que para os mais fiéis é capaz de trazer o amor verdadeiro.









O fato é, que mesmo o amor permeando nossos dias durante todo o ano, é bom termos uma data para celebrar com quem dividimos (ou multiplicamos) o nosso amor, não é?! Então, mesmo em tempos de confinamento, é possível buscar alguma experiência que faça os pombinhos relaxarem e demonstrarem um pouco de afeto mútuo. E neste contexto existem diversas opções que passam pelo turismo. Afinal, se viajar é uma atividade intimamente ligada ao prazer, nada mais óbvio que juntar o agradável ao super agradável.



Uma das opções mais seguras neste momento que estamos vivendo é curtir uma experiência turística dentro da sua própria cidade. Um jantar com direito a passar a noite em um hotel local, é uma ótima forma de ver sua cidade pelos olhos do turista e dar uma pequena desligada da rotina. E ainda, sem correr muitos riscos, afinal viajando na sua própria cidade é possível evitar o transporte aéreo ou paradas na estrada, por exemplo. Sem falar que o custo também cai bastante.









Já para quem quer dar uma esticada para fora da cidade, alguns distritos mineiros já são bem famosos pelo clima romântico que oferecem, não apenas nesta época do ano, mas que vamos admitir ganham charme extra no dia dos namorados. É o caso de Casa Branca, distrito de Brumadinho, Lavras Novas, distrito de Ouro Preto e um pouco mais distante Monte Verde, no sul de Minas, distrito de Camanducaia. São locais pequenos, mas capazes de oferecer serviços à altura dos casais mais exigentes. Muitos hotéis estão enxergando a importância de integrar a comunidade local aos seus negócios. Por isso, eles deixam cada vez mais claro que os restaurantes são abertos ao público, e não apenas aos hóspedes. E pode ter certeza, que quem fizer essa opção será muito bem recebido. A grande maioria dos meios de hospedagem está oferecendo um pacote do dia dos namorados, que já inclui o jantar romântico e a hospedagem. Em Belo Horizonte é possível viver essa experiência em diversos hotéis, mas também no recém-inaugurado Novotel BH Savassi, que tem uma vista deslumbrante para a Serra do Curral, como já contei aqui na coluna no texto “ Você já viajou pelas janelas de Minas Gerais? ”.Já para quem quer dar uma esticada para fora da cidade, alguns distritos mineiros já são bem famosos pelo clima romântico que oferecem, não apenas nesta época do ano, mas que vamos admitir ganham charme extra no dia dos namorados. É o caso de Casa Branca, distrito de Brumadinho, Lavras Novas, distrito de Ouro Preto e um pouco mais distante Monte Verde, no sul de Minas, distrito de Camanducaia. São locais pequenos, mas capazes de oferecer serviços à altura dos casais mais exigentes.









Sem dizer que para os casais mais aventureiros ou menos ortodoxos, existem alternativas não tão românticas. Neste caso, o objetivo é só aproveitar para ter um pretexto para sair mesmo. Isso vale também para os que não estão namorando, seja por não ter um parceiro ou parceira, ou porque não querem mesmo. Neste caso, uma esticada para curtir a natureza é uma ótima pedida. Afinal os dias estão lindos, ensolarados, porém não muito quentes e sem chuva, assim visitar cachoeiras é bem mais seguro. Aqui na coluna já falei de como os Fora de Minas Gerais, vários destinos também se destacam na data de celebração do amor. Como é o caso de Campos do Jordão, no estado de São Paulo e a região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Claro que existem inúmeros destinos românticos além desses citados aqui, e se estes já estiverem esgotados, uma boa dica é buscar pelos menos óbvios. No site de turismo de Minas Gerais , há uma lista com 15 destinos onde é possível comemorar a data. E além destes, existem diversos cantinhos espalhados pelo Brasil onde você pode passar a data.Sem dizer que para os casais mais aventureiros ou menos ortodoxos, existem alternativas não tão românticas. Neste caso, o objetivo é só aproveitar para ter um pretexto para sair mesmo. Isso vale também para os que não estão namorando, seja por não ter um parceiro ou parceira, ou porque não querem mesmo. Neste caso, uma esticada para curtir a natureza é uma ótima pedida. Afinal os dias estão lindos, ensolarados, porém não muito quentes e sem chuva, assim visitar cachoeiras é bem mais seguro. Aqui na coluna já falei de como os parques estaduais de Minas Gerais estão cada vez mais se adaptando para receber melhor os turistas.





O fato é que neste período complicado que estamos vivendo há mais de um ano, qualquer data é motivo para celebrar o amor e a vida. Com responsabilidade e cercados de cuidados, aos poucos vamos retomando a nossa vida. E não é esse o maior motivo de comemoração? O amor em todas as suas formas deve ser sempre lembrado, exaltado e festejado, ainda que apenas a dois ou até mesmo sozinho.





