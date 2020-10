Tem Turismo na Semana do Saco Cheio este ano?!

(foto: Freepik)

Estamos próximos à tradicional “semana do saco cheio”, quando uma pausa estudantil para os feriados de Nossa Senhora da Aparecida, Dia das Crianças e Dia dos Professores permite, ou pelo menos permitia, uma escapadinha para uma última pausa antes do final do ano.



O fato é que essa semana sempre foi bem aguardada por pais e alunos, das crianças aos universitários. Afinal uma pausa de três dias com os pequenos, ou curtir a famosa “Festa do 12” em Ouro Preto para os maiores, sempre foi um bom pretexto para aquela viagem curta, mas que recarrega as energias.





06:00 - 15/09/2020 Experiências turísticas: destinos que facilitam e inovam sua viagem pandemia. Tanto que o setor já se organiza para pedidos de socorro, ensaiando uma retoma segura, a fim de minimizar os danos que vem sofrendo. Se o turismo é um dos setores mais atingidos durante a pandemia, os eventos e as viagens de negócios se destacam ainda mais dentro do setor, com uma previsão de retomada ainda mais lenta e incerta. Mas este ano as coisas estão diferentes, não tem Festa do 12, pois não se pode aglomerar. Os eventos ainda vão sofrer por um bom tempo os reflexos da. Tanto que o setor já se organiza para pedidos de socorro, ensaiando uma retoma segura, a fim de minimizar os danos que vem sofrendo. Se oé um dos setores mais atingidos durante a pandemia, os eventos e as viagens de negócios se destacam ainda mais dentro do setor, com uma previsão de retomada ainda mais lenta e incerta.





Já para as famílias com crianças, aqueles destinos que se organizaram, vão conseguir movimentar o turismo esse ano. Hotéis-fazenda e pousadas próximos às grandes cidades já estão com a ocupação permitida garantida, ou pelo menos quase toda. Afinal, o comportamento dos turistas no novo normal tem se confirmado: viagens curtas e de carro, que garantem a diversão com segurança. O clima também parece ajudar, o calor excessivo acaba despertando em todos a vontade de sair de casa.





Mas se não deu tempo, ou sobrou dinheiro, para aquele feriado à beira da piscina vendo os filhos correrem de um lado para o outro, há também a opção de um bate e volta que também pode ser bem divertido! E até mesmo educativo! Experimentar um programa diferente na sua própria cidade ou bem pertinho, pode proporcionar momentos de aproximação e conversas que normalmente não conseguimos ter no dia a dia corrido. Como já falamos aqui na coluna, no texto “Como consumimos nossos destinos históricos” , viajar também é aprender. E mais, não só aprender história ou geografia, mas conhecer novos lugares e novas pessoas, nos permite entender melhor o nosso lugar no mundo.





Portanto, destinos que conseguirem, neste momento difícil, ser criativos para se apresentarem aos seus visitantes, vão certamente sair na frente. Utilizar ferramentas tecnológicas para atrair os mais antenados, fará a diferença na escolha de destinos. E não pense que tecnologia hoje em dia é desenvolver um app do destino e achar que já está competitivo não! Talvez nem seja necessário num primeiro momento desenvolver algo, mas integrar seu destino ou negócio a tecnologias já existentes que irão melhorar a experiência do seu turista. E lembre-se, crianças e adolescentes já sabem onde e o que buscar, muitas vezes mais do que os próprios pais!





E para essa “Semana do saco cheio” fora do normal, que tal já garantir o início do passeio nos fins do dia?! Sentar junto com a família ao redor da mesa, pesquisando e planejando o que dá para fazer nesse feriado, pode ser um ótimo exercício. A viagem já começa ali, com cada um contando sobre o que gosta e o que não gosta. E aí é só correr para uma agência de viagens ou pesquisar seu destino na internet mesmo, e torcer para que ele esteja atualizado o suficiente para te contar tudo o que tem para curtir nesse feriado por lá!