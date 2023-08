846

(foto: Divulgação)

A basico.com, pertencente ao Grupo Malwee, lança nova coleção de Jeans, 100% algodão, que aposta nas colorações “intense blue” e o padrão sarja marcado, levemente estonado. A coleção traz calças e jaquetas, com modelagem e caimento que se adaptam a qualquer corpo. O modelo Stretch é o grande destaque, desenvolvido por meio de processos sustentáveis, a linha leva o selo Eco Cycle “Recycle” por utilizar matéria-prima reciclada e Eco Cycle “Less Water” por usar menor volume de água em sua fabricação. As peças possuem aparência de jeans clássico, mas com a maleabilidade de um tecido com elastano.

(foto: Divulgação)

Nuvem





As sandálias com plataforma acolchoadas estão em alta como aposta para aproveitar os dias mais quentes com conforto. O chinelo nuvem proporciona leveza e conforto e é o lançamento da Usaflex, que alia bem-estar e estilo em seus calçados. O formato mule se destaca por seu design e tecnologia inovadores, como o cabedal perfurado, que não apenas adicionam um toque estético contemporâneo, mas também garantem a comodidade térmica em dias mais quentes.

(foto: Divulgação)

Collab





Nesta primeira collab com a estilista Gloria Coelho, a Insider leva a mensagem da marca para um novo nível de expressão criativa e estética. Uma coleção agênero, ageless, formas statement do outerwear. Parkas, camisas como jacket, vestidos que podem funcionar como túnica ou veste, top em gola alta, calça ampla de alfaiataria, “tudo para ser usado oversized”, é uma maneira de ser”, define Gloria Coelho.

Novos shapes





Havaianas lança coleção com formatos inéditos, para quem gosta de looks urbanos. Entre as novidades estão as sandálias Street Shangai e Street Tokyo, que fazem o match perfeito com as Street Bag Colors, para os que apostam no casual urbano cheio de estilo; para os que preferem os mais clássicos com um toque moderno, as papetes Madrid e Osaka são a melhor opção.