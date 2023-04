Aniversário





(foto: Fotos: divulgação)





A marca de street style BAW completa nove anos e lança um drop com modelagens criativas, design e diferentes logotipos. Os clássicos moletons e camisetas oversized são acompanhados por peças de poliamida rip stop, sarja estampada com padronagem inspirada em mapas de calor e acessórios com bordados. A coleção também traz a importância de revisitar o passado fazendo releituras dos logos que fizeram parte da história da BAW. Na cartela de cores, variações de verde queimado, laranja, roxo, tons terrosos e azul-turquesa.





Perfume











Antônio Banderas lança um novo perfume feminino, o Icon, para a mulher atual, dinâmica, independente, confiante, original e autêntica. O frasco captura a essência cromática de uma flor, cheia de matizes. Uma criação que revela a personalidade de uma fragrância concebida para uma mulher disposta a redefinir o conceito de sucesso. A fragrância traz notas de bergamota, groselha negra, jasmim e flor de laranjeira. A baunilha e o almíscar fornecem calidez e exotismo.





Para eles











A G-Shock lança novos modelos de relógios de pulso. Cheios de tecnologia, os smartwatchs indicam a longevidade do acessório, comprovando que a peça continua a fazer parte do estilo. A nova linha metalizada do icônico modelo GM-B2100 da G-Shock recebeu tons prata, rose gold e preto. Com uma construção de luxo, a série mantém o desenho original simplificado e minimalista, com o tamanho confortável e o ajuste no pulso perfeito e ainda atualizações como link para smartphone, bateria solar, e outras características concebidas para a vida na era digital.





Comemoração











A família do tênis KR completa 10 anos e comemora lançando o modelo KR6, mais leve e, com isso, mais veloz. O tênis de alta performance traz novo cabedal e a inédita entressola tecnológica, que garante responsividade e excelentes resultados nos 5k e 10k. Considerado um clássico entre a comunidade running, a sexta edição da família KR apresenta novo cabedal ultrarrespirável, Skin Tech, confeccionado com materiais avançados, que se transformam em uma segunda pele e vestem os pés com máxima precisão para oferecer uma passada muito mais eficiente. A entressola é feita com a nova, e mais leve, tecnologia Speed Tech Foam.