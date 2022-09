(foto: Divulgação)



Junto ao renomado designer de calçados Salehe Bembury, a Crocs trouxe ao Brasil seu mais novo modelo, imerso nos códigos do streetwear de luxo. Batizada de Salehe Bembury x Crocs Pollex Clog, a collab é edição limitada, e faz uma releitura do clássico Crocs a partir da expertise da marca e do designer em funcionalidade, estilo, legado e inovação. Na cor orange sorbet, um laranja intenso e marcante, o modelo nasceu da mistura de três desenhos de impressões digitais, que geraram relevos aprofundados na sola da nova Pollex Clog, que permitem tração multidirecional.

(foto: Divulgação)

Collab





A Reserva, marca de roupas masculina que abriu semana passada nova loja em BH, se uniu à NBA e lançou uma coleção cápsula para os fãs brasileiros da maior liga de basquete do mundo. A collab conceitual traz peças adulto e infantil dos times Chicago Bulls, Los Angeles Lakers e New York Knicks, além da linha NBA.Com estilo vintage, os modelos são inspirados no universo college e nos anos 1990, com opções de t-shirts, agasalhos em moletom, helanca e tactel, além de jaquetas bomber em feltro e tricôs.O icônico pica-pau da marca surge em recriações com identidade desenvolvida exclusivamente para a coleção, fazendo referência a cada um dos times.

(foto: Divulgação)

Liberdade





A nova coleção de verão 23 da Live!, chamada Freedom, foi fotografada nas Dunas do Rosado, Rio Grande do Norte. A marca é conhecida por desenvolver peças com alta tecnologia, estilo e funcionalidade, e a coleção foi pensada para nos adaptarmos a diferentes realidades, com multifuncionalidade e praticidade em diversas ocasiões. Cores aconchegantes, cremosas e que evocam a natureza, com destaque para os tons alaranjados, acobreados, verdes secos, rosas acerejados, azuis médios e marrons, que se conectam com o desejo por aventura.

(foto: Vívian Monteiro/divulgação)

Gratitude





Imagens produzidas pela fotógrafa Lu Matosinhos são transformadas em estampa para as peças da nova coleção Gratitude, de sleepwear, da estilista Chris Gontijo. As roupas da collab têm inspiração na natureza, com estampas de cerejeiras.