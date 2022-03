(foto: Divulgação)







Com um time feminino de peso, a Puma Brasil reforça sua campanha #SheMovesUs. As famosas Isis Valverde, Bruna Marquezine, Isa Pacheco, Djenyffer Arnold, Tamires Britto, Malia e Nicole Lima se uniram com um só objetivo: tornar o esporte mais próximo das mulheres. “Nosso intuito é tornar o esporte algo acessível e acolhedor para elas, uma forma de bem-estar, sem exigir estética ou alta performance”, afirma Fabio Kadow, diretor de marketing da marca. Os vídeos da campanha estão em @PUMAbrasil.

Sustentável





A grife Maria Filó acaba de lançar ecobags. É mais uma ação sustentável da marca através do conceito reVISTA, frente da marca para iniciativas eco-friendly, e que tem como objetivo o incentivo a novas formas de se vestir, convidando a consumidora a também olhar para o meio ambiente. Feitas com tecidos e estampas de coleções passadas, é um convite à consumidora para diminuir o consumo de sacolas de plástico e de papel.

Chinelos





Que tal um chinelo com cor e estampas inspiradas em picolé? Refrescante para o verão. Pois foi exatamente isso que a Brizza Arezzo fez. Lançou uma coleção do produto em parceria com a marca de sorvete de frutas da Kibon, a Fruttare. Com um mood totalmente veraneio e vibrante, as peças têm cores mais intensas e estampas relacionadas aos sabores dos picolés. São quatro linhas, com edição limitada, com diversos modelos de chinelo que fazem alusão aos sabores coco, limão, morango, uva e manga.

Todos juntos





A Calvin Klein apresentou a última coleção com a campanha primavera de 2022. A marca definiu a proposta da coleção em uma real necessidade de interatividade: “Todos queremos que as pessoas riam conosco, que chorem conosco, que compartilhem experiências conosco. Temos fome de interatividade, isso vem junto, porque nada que vale a pena ter vale a pena ter sozinho.” Os criativos repensaram o futuro, a comunidade, o mundo em que vivemos. Essa nova era do produto Calvin Klein chega por meio de comunidades e coletivos.