Vivo fibra: o canto da sereia

Há dois anos estou trabalhando em home office – como a maioria das pessoas –, e para este trabalho uma boa internet é fundamental. Desde que a Net – agora Claro – entrou em operação em Belo Horizonte, me tornei assinante, isso em uma época na qual não existia internet, apenas TV a Cabo.

Os anos foram passando, a tecnologia foi evoluindo, novos recursos foram oferecidos e eu aderi às novidades. A Net/Claro, com a desculpa de diminuir os valores da mensalidade, empurra para os clientes o “combo”, e praticamente somos obrigados a ter o telefone fixo, a internet, TV e uma linha de celular.

Tudo bem. O problema é que, com todo mundo usando a internet, por causa da pandemia que nos obrigou a trabalham em casa, houve uma sobrecarga no sistema e, com frequência a internet caía. Isso gerava vários problemas e atraso no trabalho.

À parte das quedas de internet, aqui em casa a minha pegava muito mal. Só para conhecimento, moro no mesmo prédio da minha irmã, um andar acima, e a internet dela pega melhor na minha casa do que a minha. Liguei várias vezes para a prestadora de serviço, trocaram o modem e não adiantou nada.

Cansada desse sofrimento, resolvi trocar para a Vivo fibra, pois já tinha ouvido falar que era ótima, rápida, e o download e upload eram muito maiores do que na internet a cabo. Isso para o meu trabalho é muito bom, já que sou jornalista e recebo muitas imagens pesadas, e tenho que enviá-las para o jornal.

Pra quê?! Fui extremamente bem atendida pelo vendedor. O rapaz que veio instalar também foi de muita educação, paciência e delicadeza. Chegou na minha casa às 11h30 e saiu as 17h, porque deu muito trabalho. Deixou tudo funcionando.

Quando minha filha chegou, começou o problema. Ela trabalha em casa, e usa programas pesados que necessitam da internet. Seu computador e celular são da Apple. Seu quarto fica em frente do escritório, o que garantiria uma ótima recepção de sinal. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Apesar de acusar o índice máximo de sinal, sempre aparecia a mensagem “internet fraca” ou ineficiente, e os programas não abriam.

Liguei reclamando e vieram com a desculpa de que poderia ser que os equipamentos dela fossem antigos. Bem, se isso fosse problema – que não é o caso –, deveria ser alertado ao cliente durante a venda. Ficaram de mandar um técnico no dia seguinte, que não apareceu.

Para tentar minimizar o prejuízo, uma vez que ela estava sem condições de trabalho, comprei um roteador, de alta performance. Mesmo assim, o problema continuou. O técnico veio, sem avisar, no dia seguinte pela manhã, mas minha filha estava atendendo um cliente externo, e sem seus equipamentos, não foi possível olhar e identificar o problema.

Agora a coisa piorou. Estou há seis dias sem internet e sem televisão. Estou usando a internet da minha irmã. Reclamei, o técnico demorou 24 horas para vir, olhou e disse que o problema estava na alimentação externa (caixa que fica na rua), que não enviando o sinal para o prédio. Que era área de outra equipe, e que o técnico poderia resolver o problema em até 48 horas. Na sexta-feira pela manhã veio um técnico da Vivo para instalar novo serviço na casa de um dos meus vizinhos. Disse a ele que estávamos sem sinal no prédio. No final da tarde um outro profissional – de rede – veio ao prédio. Me disse que o problema era na caixa que ficava no poste. Foi embora e não deu mais notícia. Liguei novamente, de noite, para nova reclamação. Não adiantou nada, e aquela conversa que em caso de a ligação cair eles retornam, é pura balela.

Ficamos sem internet de quarta, dia 2 de fevereiro, até o dia 8. No dia 6, cheguei ao meu limite. Cancelei a Vivo. O mais estranho é que até hoje, pasmem, o técnico de urgência que viria olhar a minha rede, até hoje não apareceu, aquele que veio sexta à tarde, foi para colocar sinal na casa da minha vizinha.

Fica aqui minha ressalva que não estou falando sobre a qualidade de velocidade de download e upload da fibra, isso é inquestionável, o problema é que, em menos de 20 dias de contrato fiquei seis sem o serviço e eles não têm comprometimento de agilidade com o suporte e manutenção. Como não tinha cancelado meu contrato com a Claro/Net, liguei pedindo a reinstalação. Ficou agendado para o mesmo dia. Não precisa nem falar qual é o melhor atendimento, em termos de agilidade, né...

Fica o alerta. É como diz o velho ditado “por fora bela viola, por dentro, pão bolorento”. O atendimento inicial é muito bom, depois que entramos, começa o martírio. Voltei para a Claro/Net, porque é melhor uma internet que dá alguns problemas esporadicamente, do que nenhuma.

Isabela Teixeira da Costa