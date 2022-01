Reserva Go (foto: Divulgação)







A Reserva lançou sua primeira linha fixa de calçados femininos dentro da etiqueta Reserva Go, sua marca de calçados, e ainda prevê o lançamento de uma linha de roupas no primeiro trimestre deste. Com o mote "Go Girl", a coleção marca a entrada da grife no mercado feminino, com uma campanha que mergulha no DNA de Reserva ao acompanhar mulheres em suas jornadas cotidianas.

collab inédita com a Blitz, marca carioca de bicicletas (foto: Divulgação)

Bike





A Maria Filó, conhecida por seu DNA feminino e contemporâneo, lança uma collab inédita com a Blitz, marca carioca de bicicletas. São cinco modelos de bike elétrica com estampas exclusivas e detalhes especiais em tricô, que convidam a consumidora a passear por aí, deixando o dia a dia mais humano e repleto de movimento. É um lançamento cheio de charme que reforça a preocupação da Maria Filó com a responsabilidade socioambiental.

Para os pés





A Crocs™ acaba de lançar mais dois modelos em sua linha Classic: Bubble Block e Bleach Dye. Com nova estampa inspirada na moda urbana, o Classic Bubble Block Clog oferece a energia das ruas com o estilo repleto de cores, com uma pegada jovem, ousada e atraente. Na versão Bleach Dye, a marca usou a essência da moda tie-dye trazendo uma abordagem mais descolada para o modelo icônico da marca.

Jeans Obsession (foto: Divulgação)

Jeans





A Colcci apostou no retorno das calças de cintura baixa e lançou a capsula de jeans Obsession. Para atrair os olhares da moçada conta com a divulgação da atriz Bruna Marquezine. Os jeans Bruna Low são 100% em algodão, estão presentes com três lavagens diferentes: azul claro, médio e escuro. Todos têm uma sobra de gancho e ficam 5 cm abaixo da cintura.