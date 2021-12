coleção Estrelas do Rock, inspiradas nos astros celestes

Vivica Ifeoma (foto: Divulgação)







Enquanto Rassa Leal segue conquistando bons resultados com seu skate mundo afora e vestindo as joias da MyCollection HStern, a joalheria aposta em mais uma atleta como garota-propaganda: a jovem Vivica Ifeoma, de 19 anos, que se dedica ao atletismo desde os 5 e foi descoberta pelo mundo fashion em 2020. Ela estampa as fotos da coleção Estrelas do Rock, que traz peças com formas inspiradas nos astros celestes. A joalheria quer mostrar que as mulheres podem alcançar o ouro e as estrelas.

Fauna e a flora da Bahia (foto: Divulgação)

Alto verão





A fauna e a flora da Bahia foram as grandes inspirações para a produção das diversas estampas da coleção 2022 da Colcci. Juma, paraíso bordado, titubas de Trancoso, tucano floral, cajueira, Villa Mar, Vila Jaqueira e guaralisa são os temas das estampas, que trazem mulheres desnudas, plantas, onça-pintada, flores coloridas, cajus, morangos e bananas, além de elementos arquitetônicos de Trancoso.

Avolumar, uma solução capilar (foto: Divulgação)

Cabelos





A Dermare, lança a Avolumar, uma solução capilar, natural, que ajuda no crescimento e fortalecimento dos fios, enquanto diminui a oleosidade e o aparecimento de caspas. O produto é 100% natural e livre de testes realizados em animais. Sua ação melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo, recupera a força dos fios mais fracos. É composto por hidrolatos, ou por águas florais,

como também são conhecidos, de alecrim e hortelã pimenta.

coleção de óculos Fendi Women's Winter Capsule 2021 (foto: Divulgação)

Fendi





A coleção de óculos Fendi Women's Winter Capsule 2021 é um reflexo da nova visão das consumidoras da marca. As molduras são produzidas por Thélios e celebram o savoir-faire e a criatividade italiana. Em linha com a distinta elegância feminina Fendi, a coleção apresenta os óculos de sol O'Lock, inspirados na icônica coleção de joias desenhada por Delfina Delettrez Fendi, que lembra os arcos do Palazzo della Civiltà Italiana.