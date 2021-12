(foto: Divulgação)







A Osklen e a Farfetch se uniram em uma parceria inédita. A marca brasileira desenvolveu uma coleção cápsula com exclusividade para a plataforma global de moda de luxo, especial para o final de ano, a Balance | Pausa. A coleção propõe um embarque nos efeitos dos sons da natureza, da meditação, da música, da dança, da brisa e do mergulho. O propósito é aproveitar o período para uma autoconexão e recomeço. Composta por uma bermuda, duas calças, macacão, camisa, colete, tênis, uma bolsa, um caftã e uma sandália, a Balance | Pausa tem tons claros e formas soltas e amplas.

(foto: Divulgação)

Exclusiva





Cláudia e Simone Fonseca – leia-se Bricolage Bijoux – estão em alta. O mais recente trabalho da dupla, que está agrandando em cheio, são as bolsas exclusivas que estão criando para Camila Akemi. Destaque para o modelo Trancoso.

(foto: Divulgação)

Cor do Ano

Já saiu a cor para 2022, resultado de estudos e pesquisas de tendência. O segredo é guardado a sete chaves e só é divulgado no fim do ano. A cor será Very Peri, uma mistura de lilás e azul, que desperta sensações. Ela, sem dúvida, predominará tanto da decoração quanto em vestuário e adornos. Apesar de não ser claramente definida, é uma cor que remete à calma e espiritualidade, mas também à tecnologia por ser um tom que não é encontrado com facilidade na natureza. Por sua característica fluída e multifacetada, é um tom que pode ser aplicado facilmente em diferentes ambientes da casa.

Home





A Cimples, marca de home & lifestyle da atriz e apresentadora Carolina Ferraz e de sua filha Valentina Cohen, acaba de lançar a sua primeira coleção de louças. Com exclusiva no site da Westwing, os produtos são divididos em duas linhas, que incluem pratos, travessas, jarras, xícaras, canecas, bowls e tigelas. As peças possuem design exclusivo, criado e desenvolvido pela própria Carolina, inspiradas em peças russas do século 19.