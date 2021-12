A Casio lançou um relógio com o icônico jogo Pac-Man

Caracteres pixelizados coloridos Pac-Man e fantasmas (foto: Divulgação)



A Casio lançou um relógio produzido em colaboração com o icônico jogo Pac-Man. O modelo é baseado na recente reedição do relógio digital F-100, lançado originalmente em 1978. O estilo é todo projetado para evocar um visual divertido e retrô do jogo e seu mostrador apresenta caracteres pixelizados coloridos Pac-Man e fantasmas, enquanto o logotipo central é renderizado usando a fonte do jogo.

Mixed lançou uma coleção cápsula (foto: Divulgação)

Christmas Collection





A Mixed lançou uma coleção cápsula em tons de vermelho para entrar no clima natalino e trazer a paz, harmonia e alegria dessa época. São vestidos, calças e blusas feitos em tecidos como laises, algodão e richelieu, para trazer luz, harmonia e alegria para a época mais mágica do ano.

coleção de bolsas Mizz (foto: Divulgação)

Neon





A Arezzo lançou a coleção de bolsas Mizz, ainda dentro da campanha de alto verão Neon. As bolsas desta coleção reinterpretam peças no tradicional couro matelassê, em uma cartela de cores vibrantes e modernas. Os tons de neon dominam a coleção. As bolsas tiracolo, bucket e tote são em

couro nappa glow, com toque macio e alças feitas em correntes.

Tradição ou superstição dita que cada cor tem um significado (foto: Divulgação)

Celebre





A tradição ou superstição dita que cada cor tem um significado e atrai determinada coisa se usada na passagem de ano. Porém, é quase impossível usar todas as cores na mesma noite. Uma boa pedida são as peças da Detelle Joias – marca mineira autoral que utiliza ouro nobre e pedras preciosas. Elas criaram pulseiras e colares com pedras de todas as cores, que, além de ter o poder de energizar, resolvem essa questão e ainda trazem muita alegria para celebrar a vida.