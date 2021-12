Collab de Natal

Itens diversificados como opção para presentear neste Natal (foto: Divulgação)







Maria Clara e Bernadete Duca fazem mais uma edição da Casa Atmo, uma collab que oferece itens diversificados como opção para presentear neste Natal. Para isso elas escolhem a dedo marcas e produtos variados de alta qualidade. Este ano participam: enfeites natalinos da Aza paisagismo, Bricolage bijus, jaquetas Celia Leite, jogos americanos de Fernando Pacheco, sabonetes e fragrancias da Perfetto Saboaria, crochês de Raquell Guimarães, produtos da artista Sandra Motta, bijus da Seven Pedras do Brasil.

A Fendi lançou uma reedição limitada da icônica Purple Paillette Baguette (foto: Divulgação)

Edição limitada





A Fendi lançou uma reedição limitada da icônica Purple Paillette Baguette usada por Sarah Jessica Parker em 'Sex and the city', por causa da estreia da nova série da HBO Max, 'And just like that '. A lendária baguete roxa Carrie Bradshaw está disponível em locais selecionados em todo o mundo e no site da marca, inclusive no Brasil, na unidade São Paulo, no Shopping Cidade Jardim.

Coleção cápsula com oito produtos fabricados a partir do conceito de moda sustentável (foto: Divulgação)

Sustentável





A Malwee, marca brasileira referência em moda sustentável, se uniu à Lycra® para lançar uma coleção cápsula com oito produtos fabricados a partir do conceito de moda sustentável. As peças têm o fio Lycra® EcoMade, produzido com 20% de material reciclado pré-consumo e com certificação GRS (Global Recycled Standard). O destaque da coleção é o "jeans feito com um copo d'água", produzido com apenas 300ml de água – uma redução de 98% no uso do recurso natural no processo fabril.

Zak lançou uma coleção inspirada nos quatro principais AR (foto: Divulgação)

Réveillon





Em um ano que nos faltou o ar, a Zak lançou uma coleção inspirada nos quatro principais AR que não pode faltar em nossa vida: RespirAR, abraçAR, estAR e beijAR. A inspiração foi a necessidade das pessoas em sair de casa e comemorar a chegada de um novo ano cheio de esperança de um mundo melhor, com mais proximidade. Para acompanhar as camisas AR foi desenvolvida uma versátil beach bag ecológica e sandálias Linus.