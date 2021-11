A skatista Olímpica Brighton Zeuner (foto: Divulgação)

A skatista Olímpica Brighton Zeuner assinou a customização do tênis Vans Wayvee, a segunda colorway da sua mais recente silhueta, o Wayvee. Composto por um cabedal completamente inédito desenvolvido por painéis de mesh translúcido para respirabilidade, durabilidade e flexibilidade superiores. Brighton Zeuner traz sua abordagem natural e original de skate, assim como seu estilo autêntico – que inclui moda de brechó – para apresentar a sua versão da peça, com toque vintage, tons pastel e um sutil padrão inspirado em margaridas.

Shoestock lançou a coleção cápsula Ibiza (foto: Divulgação)

Ibiza





Inspirado no verão da praia mais sofisticada da Espanha, a Shoestock lançou a coleção cápsula Ibiza, trazendo a leveza do mar e o calor da estação diretamente para os calçados. Pensando no conforto e estilo, a linha é focada em produtos que proporcionam uma sensação de bem-estar, com o uso de materiais macios e maleáveis, com uma pegada mais sustentável. O matelassê e cabedais trançados são os protagonistas e deixam as peças divertidas, mas com um toque de sensualidade. São 14 modelos que vão desde rasteiras e slides, a tamancos e sandálias com diversas alturas de salto. Na cartela de cores tons vibrantes como pink, laranja, roxo, amarelo, azul, off white, dourado, e os neutros, nude e preto.

Melasma





Com a chegada do verão quem sofre mais são as pessoas que têm melasma. Uma boa notícia é que o protetor solar também é eficiente para ajudar a minimizar e a controlar o melasma. Com fórmulas cada vez mais tecnológicas, os protetores podem fazer muito mais do que apenas preservar a pele contra os danos dos raios solares, UVA e UVB. A Pierre Fabre está com protetores com fórmulas especiais para este fim, das suas marcas Eau Thermale Avène e Darrow. O produto está disponível em três cores – Clara, Morena e Morena Mais –, seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que classifica a pele em seis fototipos, que são os indicativos dos tons da pele e como esses diferentes tipos de pele reagem à radiação UV.

Meias na medida certa





A partir do feedback dos clientes e pesquisas, a startup Insider decidiu se dedicar em resolver o “problema das meias”. De acordo com a empresa, 70% dos seus clientes estão insatisfeitos com os produtos disponíveis no mercado. Quem vive uma rotina agitada e se preocupa com conforto, bem-estar e segurança sabe que investir em meias de qualidade é fundamental. Por isso, a fashiontech acaba de lançar sua linha de meias tech Spectrum Socks High, para quem não abre mão de um produto funcional e confortável a qualquer hora, seja no trabalho, no lazer ou fazendo exercícios. As peças são confeccionadas em tecido de microfibra de poliamida com minerais bioativos e tecnologia far infrared radiation. Essa radiação tem efeito terapêutico, ajudando na ativação da microcirculação sanguínea, possibilitando rápida recuperação muscular, redução e alívio de dores e aumento da performance esportiva. Além disso, a meia oferece sensação de acolchoamento, possui propriedades anti odor, anti suor, função antibacteriana e conforto térmico, com maior respiro para os pés.