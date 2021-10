Jeans e jaquetas usam tecnologia mais forte que o aço para proteger motociclistas (foto: divulgação)







Jeans e jaquetas usam tecnologia mais forte que o aço para proteger motociclistas. A fibra de Kevlar® no forro das roupas resiste ao calor e fricção do asfalto por mais de 30 metros sem rasgar. Aliar conforto e estilo à segurança de motociclistas é a principal proposta da Corse, especializada em roupas e acessórios para os amantes de motos. O diferencial da empresa brasileira é utilizar a fibra de aramida Kevlar® para produzir jeans e jaquetas com forros altamente protetivos, além de segundas peles.

Coleção cápsula (foto: divulgação)

Collab





Arezzo lança coleção cápsula com a artista plástica Graziella Pinto. A estampa protagonista da collab foi criada a partir de gravuras e instalações da artista. A parceria faz parte do movimento Mulheres Brasileiras, que celebra e apoia o trabalho feminino brasileiro, valorizando a criatividade e sua pluralidade de formas de se expressar. A paleta de cor transita entre os tons de rosa pastel, branco e azul-claro. Estampas feitas especialmente pela artista para a coleção traduzem o espírito artsy em calçados clássicos, trazendo bossa ao look. Os tênis têm detalhes de esferas, onipresentes no trabalho da artista, unindo o mundo utilitário à criação de Graziela, em perfeita harmonia. As bolsas vêm com alças crossbody e estampas feitas especialmente para a coleção.

coleção collab da linha sportswear (foto: Divulgação)

Perception of love





A percepção, segundo a psicologia, é uma função cerebral que atribui significado aos estímulos do nosso cotidiano. Pensando nessa realidade, a Oakley, em parceria com a Surreal São Paulo, lança sua primeira collab da linha sportswear, a coleção Perception of love. São peças que fazem parte do DNA de ambas as marcas, como camisetas, shorts, calças, jaquetas e camisas. Na paleta de cores, os tons de roxo, preto e branco predominam, mas toques divertidos como amarelo e rosa também fazem parte. As estampas trazem referências místicas, criadas pelo estudo do conceito e se materializando no visual.

Batons voltam à cena (foto: Divulgação)

De volta





Depois de dois anos na gaveta por causa da pandemia, os batons voltam à cena. Os lábios estão à mostra, mesmo que apenas em algumas situações, e se eles são vistos, recebem cor. Em tempos de retomada, tudo indica que as mulheres optam por exibir muita cor nos lábios quando podem tirar a máscara. Sinônimo de poder na maquiagem, o batom é uma das grandes apostas do mercado de beleza e chega nas coleções de várias marcas com os mais diversos tons e texturas. A Mary Kay apresenta sua infinidade de opções para deixar a boca perfeita quando estiver à mostra. Chamada para as apaixonadas por lábios poderosos, são itens-desejo para todos os gostos. O batom líquido matte ganhou quatro novos tons: o marrom hot cocoa, o neutro nude mood, o vermelho red flame e o rosa pink cherry.