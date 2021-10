As peças fazem referência ao pluralismo e à diversidade da mulher brasileira (foto: Divulgação)







O estilista Eduardo Amarante se inspirou na Paraíba para criar a nova coleção cápsula que acaba de lançar na sua Amarante do Brasil. As peças fazem referência ao pluralismo e à diversidade da mulher brasileira e da cultura da região. Muitas cores, bordados, decotes e shapes originais têm se tornado uma característica da marca. Ombros marcados e mangas bufantes, decotes que deixam o colo em evidência. Rendas, linho e tecidos naturais trazem a fluidez e o frescor para as altas temperaturas do verão brasileiro. Clássicos como o jeans também complementam a coleção com vestidos e shorts.

Resgatando memórias de infância e dos tons alegres (foto: Pedro Perdigão e Rafael Tepedino/divulgação)

Infantil





Resgatando memórias de infância e dos tons alegres, a carioca Haight traduziu os valores afetivos nas peças criadas para sua primeira coleção infantil para o verão 2022. A diretora criativa Marcella Franklin desenvolveu uma linha com peças únicas, duas peças e conjuntos, mesclando tonalidades sóbrias em variações terrosas e de tons pastel nas cores amarelo e marrom, além das padronagens em xadrez e listrado, nas cores preto e branco e vermelho e branco. As peças são forradas e produzidas em lycra de poliamida com elastano, que possuem proteção UV e permitem que a pele respire, dando mais liberdade aos movimentos. A maioria das peças têm fio de poliamida biodegradável e foram produzidas a partir de sobras de coleções anteriores, como os xadrezes e outras da coleção vigente, como o listrado e o amarelo lunar, para evitar desperdícios de matéria-prima. Por isso, as peças terão edição limitada. Ao todo, são 15 modelos, disponíveis em tamanhos que podem ser usados dos 3 meses aos 8 anos.

New Balance lançou a segunda edição do tênis 2002R (foto: Divulgação)

Segunda edição





A New Balance lançou a segunda edição do tênis 2002R, modelo desenvolvido em colab com o designer americano Salehe Bembury. Intitulado "Water be the guide", o modelo traz um profundo azul petróleo realçado por detalhes verde neon, inspirado na cachoeira de Havasu Falls, localizada no Arizona. Um dos detalhes mais legais desta edição é a justaposição entre cores frias e quentes no mesmo ambiente, além do logotipo "N" em estilo shearling, tudo isso em uma mistura de camurça peluda, couro e malha.

Novas fragrâncias da linha de perfumaria Celebre, de O Boticário (foto: Divulgação)

Perfumes





Novas fragrâncias da linha de perfumaria Celebre, de O Boticário, foram lançadas. Inspirada no Nordeste, a marca ouviu pessoas nativas da região para desenvolver o produto, e assim nasceu uma fragrância solar, luminosa e potente.