Pijamas da PatBO (foto: Divulgação)

A estilista Patricia Bonaldi e Mari Saad, conhecida no universo da maquiagem, assinam pela primeira vez uma coleção cápsula de moda. Os pijamas da PatBO que fizeram sucesso na pandemia e que se tornaram as peças mais vendidas da marca agora ganham nova roupagem para um momento street style, indo para as ruas. Com paleta de cores e estampas inspiradas no mundo da maquiagem, as peças da collab Retrô Pop são feitas a mão, em um processo artesanal e minucioso. Ao todo, são 13 conjuntos que acompanham acessórios, como scrunchie, mininécessaire e descanso para os olhos. As estampas trazem uma releitura moderna dos anos 1980.

A Chilli Beans acaba de lançar uma coleção em parceria com a Warner Bros (foto: Divulgação)

Harry Potter





A Chilli Beans acaba de lançar uma coleção em parceria com a Warner Bros. Consumer Products, inspirada no universo do Harry Potter. As armações e os relógios da linha, que são exclusivos e limitados, são inspirados em personagens favoritos dos fãs, Quadribol, casas de Hogwarts, varinhas, feitiços e poções. Além disso, alguns itens da coleção também são baseados na história “Animais fantásticos e onde habitam”. A marca traz um modelo de óculos escuros que muda a cor da haste ao ter contato com o calor, revelando uma nova estampa, e uma armação com lenticular inspirada no feitiço Expecto patronum, que representa o efeito visual da mágica e cria uma animação na haste com a movimentação dos óculos. Ao todo, são sete óculos de grau, 33 de sol e 10 relógios.

Yves Saint Laurent Beauté lança o Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical (foto: Divulgação)

Batom





Inspirado na subversiva grife de alta-costura e seu amor pelo icônico tecido de veludo, a Yves Saint Laurent Beauté lança o Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical, batom semimatte com acabamento aveludado. A novidade é altamente pigmentada, enriquecida com óleos essenciais e garante cobertura total sem comprometer o conforto nos lábios. A aplicação pode ser feita em único movimento com o bastão do batom em um formato quadrado, e está disponível em seis cores.

Protagonista





Sem dúvida, o tênis se tornou o maior protagonista em termos de calçados nos últimos anos, e continua em alta. Famoso pelo conforto, pode ser ainda mais aconchegante em modelos leves e flexíveis. A Piccadilly lançou a linha So.Si com diferentes modelos que unem design, tendências e cor. A marca convidou a stylist Karen Furtado para dar dicas de como combinar tons e o que as cores transmitem, como delicadeza, suavidade, alegria, diversão, frescor, etc.