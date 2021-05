(foto: Divulgação)







A constelação Orion contém duas das estrelas mais brilhantes do céu. Ela representa a imensidão celestial; uma obra de arte monumental visível por todos. A ligação mais poética entre o céu e a terra. Esta foi a inspiração para a criação da linha Orion, edição limitada dentro da coleção Entre o Céu e a Terra. São peças que apresentam bordados manuais exclusivos desenvolvidos no ateliê da marca através de fios de lurex dourados formando céu estrelado, ramos de folhas, flores etc. Na estampa listras verticais. Os vestidos são o forte desta linha e surgem com decote em V, cintura marcada ou não, mangas morcegos ¾, "sarongue", ou até mesmo o modelo reto, sem mangas. Saias midi transpassadas, calças com shape oriental. Os conjuntos de calças com camisas, regatas e blazers de alfaiataria e shapes leves e soltos.

(foto: Mucio Ricardo/divulgação)

Inverno 2021





A Fiever, marca de sneaker com DNA urbano da Arezzo&Co., lançou linha completa de modelos Soft Athletic, os tênis que tem ganhado o coração de fashionistas pelo seu estilo e praticidade – podendo ser usados em práticas de exercício de baixo impacto além de serem peças chaves para o guarda-roupa do dia a dia. Os queridinhos da marca são os modelos Break e Beat, que a cada coleção chegam com novos detalhes, cores e design, tornando-se um grande atrativo para os fãs do urban style.

Prisma





A nova coleção da HStern é um convite ao entusiasmo pelos múltiplos ângulos da vida. Intitulada Primas, as peças exploram facetas geométricas moldadas no exclusivo Ouro Nobre 18K da marca e diamantes, com relevos que proporcionam jogo de luz e sombra. São anéis, brincos, colares e pulseira com design geométrico que remetem a dobraduras dos origamis.

(foto: Divulgação)

Bolsa





A Calvin Klein fez uma seleção de suas bolsas icônicas e seus acessórios para este Dia das Mães, e criou uma ecobag exclusiva que acompanha as peças da marca. A diversidade de opções é enorme e atende a todos os gostos e estilos. Um dos destaques vai para a bolsa Shopping Bag, que está disponível em várias cores, materiais e tamanhos diferentes. Outra é a bolsa Neat Buckle CK, um item ideal para ocasiões mais formais, confeccionado em couro sintético com alça de ombro opcional e ajustável. Entre as peças menores, a bolsa CK Signature pequena une elegância e atemporalidade, conferindo funcionalidade e tendência ao look.

(foto: Divulgação)

Rendas e tramas





Uma tendência se destaca nessa estação: rendas, tramas delicadas e redes nos calçados. Entre as marcas internacionais que usaram e abusaram desses detalhes estão Chloé, Gianvito Rossi e Aquazzura. Rede de fios, feita à mão, arrematando sandálias e escarpins, ou aplicação de malha perfurada envolvendo os pés em peças de couro e camurça. Até mesmo sneakers despojados foram revestidos em renda para compor looks casuais sem perder a elegância.