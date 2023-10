Compositor argentino é atração na Fundação de Educação Artística

739

Ana maría, Dante Grela, Rufo Herrera e Berenice Menegale almoçaram juntos nesta semana, na Casa Bonomi (foto: divulgação)



Cursos e concerto

Depois de muitos anos, o argentino Dante Grela retorna a Belo Horizonte com agenda cheia. O compositor, natural de Rosário, está na cidade para ministrar seminário de análise musical e se apresentar no concerto em sua homenagem, na Fundação de Educação Artística (FEA).



Reencontro de amigos

Dante Grela, sua mulher Ana María, a diretora da FEA, Berenice Menegale, e o compositor Rufo Herrera se reencontraram, no meio da semana, para um almoço na Casa Bonomi. Na conversa, muitos casos dos antigos festivais, como a obra de Grela, composta especialmente para ser apresentada na Gruta do Salitre, em Diamantina, local considerado com uma acústica perfeita.



Enquanto isso em São Paulo

A exposição “Retratistas do morro” faz tanto sucesso que a visitação foi prorrogada até dia 28 de janeiro de 2024, no Sesc Pinheiros. No acervo, cerca de 340 imagens organizadas pelo curador e pesquisador Guilherme Cunha oferecem uma visão panorâmica sociopolítica e cultural do Aglomerado da Serra, a partir do acervo e de registros inéditos dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes.