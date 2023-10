Agenda cultural vai de Riobaldo e Letrux a festa das bruxas e Cinderela

739

Letrux traz sua 'girafa' ao Sesc Palladium no sábado (7/10) (foto: Júlia Rodrigues/divulgação )

Sextou! E o premiado ator Gilson de Barros volta ao Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes, para apresentar a sequência da trilogia “Grande sertão: Veredas”.

• Letrux chega no sábado

Com direção de Amir Haddad, a peça “O diabo na rua, no meio do redemunho” terá três sessões: hoje (6/10) e sábado (7/10), às 20h, e domingo (8/10), às 19h30. O ex-jagunço Riobaldo conversa com o público, lembrando passagens de sua vida. Ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro.

Letrux faz única apresentação no Sesc Palladium, às 21h de sábado (7/10). Traz a BH o show que marca o lançamento de seu terceiro álbum, “Letrux como mulher girafa”. Bem-recebido, o disco vem provocando reações inusitadas, diz a cantora, revelando feedbacks curiosos. Muita gente vem tatuando girafa no corpo; fã usou letra do disco para terminar o relacionamento; versos de uma canção foram parar numa dissertação de mestrado. Esta semana, Letícia Novaes informou que tem câncer no ovário. Agradeceu o apoio de amigos, fãs e seguidores, disse que vai se tratar com muita fé. E confirmou a agenda em Brasília, Maringá e BH, porque ama cantar. A inteira custa R$ 60 (plateia 3) e R$ 80 (plateia 2), com meia na forma da lei, à venda na plataforma Sympla. O teatro fica na Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro.

• Concerto domingueiro para as crianças

Na abertura da Semana das Crianças, Orquestra Ouro Preto (OOP) e grupo Pé de Sonho fazem concerto às 11h de domingo (8/10), no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Os arranjos são de Weber Lopes e Tim Rescala, com regência do maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico da OOP. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

• 'Kafka e a Boneca Viajante' se despede na segunda

Última chamada para ver “Kafka e a Boneca Viajante”. A sessão está marcada para as 19h de segunda-feira (9/10), no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). À frente do elenco está Alessandra Maestrini, de quem a coluna é fã. Vale a pena sair de casa em plena segunda-feira para vê-la no palco ao lado de André Dias, Carol Garcia e Lilian Valeska. Com direção João Fonseca, a trama se inspira em uma história não comprovada. Diz a lenda que Franz Kafka (1883-1924), em sua caminhada, encontrou uma garota que chorava por ter perdido a boneca de estimação. Para consolá-la, o autor de “A metamorfose” teria escrito cartas como se fosse a boneca, descrevendo para a menina suas viagens pelo mundo. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Alessandra Maestrini, em cartaz no CCBB, dá adeus a BH na segunda-feira (9/10) (foto: Ale Catan/divulgação)

• Cinderela vai ao baile na terça

Clássico dos contos de fada, “Cinderela” ganha espetáculo caprichado assinado pela Cyntilante Produções. A versão pocket show ao vivo, com cerca de 45 minutos, será apresentada às 17h de terça-feira (10/10), no Teatro do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, São Pedro). É um programa família no ritmo da Semana das Crianças. Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

• Halloween antecipado na quarta

Na véspera do feriado e a poucos dias do Halloween, festa das bruxas vai reunir os DJs Felipe Amorim, Greg & Gont e convidados no Raro (Avenida Montreal, 255, Jardim Canadá). Os ingressos, já no terceiro lote, custam R$ 159 (feminino) e R$ 179 (masculino), mais taxas. Informações em https://www.instagram.com/p/CwySomYJiOE/

• Quinta só para os baixinhos

Papais e mamães podem comemorar de graça o Dia das Crianças, na quinta-feira (12/10), divertindo-se em família no “Dia do pequeno artista”, das 10h às 17h, na Galeria Aberta Amilcar de Castro, Sala Juvenal Dias e Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Na programação tem palhaças brincantes da Caixa Mágica; feira de troca de livros; oficina de danças populares com Sara Brito; contação de histórias com Fabiana Brasil; oficina de circo com CircoLar; e apresentação de dança dos alunos do Cefart. A programação completa está disponível no site da Fundação Clóvis Salgado.