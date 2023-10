Pré-estreia de cinebiografia de Gal Costa movimenta o Cine Santa Tereza

739

Sophie Charlotte beija Dandara Ferreira, diretora de "Meu nome é Gal" (foto: Renato Matos/ Divulgação)

Passava um pouquinho do horário previsto para o início do pré-lançamento de “Meu nome é Gal”, quando Sophie Charlotte, a estrela da cinebiografia de Gal Costa, chegou ao Cine Santa Tereza. O trecho era curto entre a entrada e o local onde ela falou com a imprensa, mas, para os fãs, foi inevitável compará-la às divas ao vê-la no tapete vermelho.

• Respeito e carinho

Na melhor definição de diva (“aquela que serve de inspiração para gerações”), Sophie deu as primeiras atenções à avó de Daniel, Suzana Eva. Como sempre faz, reverenciou a matriarca tomando a bênção, além de beijar afetuosamente as mãos e a testa de Suzana. Pediu que guardassem as flores enviadas por Daniel. “Amo esta menina de paixão”, declarou Suzana, que estava acompanhada da filha, Aurora, mãe do ator, e de outros familiares. Suzana contou que Oto, filho dos atores, dá a ela o mesmo carinho de Sophie.

• Belo Horizonte no coração

Sophie Charlotte afirmou ter Belo Horizonte no coração e que ama vir para a capital mineira, na maioria das vezes para compromissos com a família do marido. Essa admiração vem da ligação profunda de Daniel Oliveira com a cidade. “Essa relação se transpôs e faz parte de mim, dos meus enteados e do Otto. Nos sentimos realmente em casa. E a família do Daniel é muito amorosa”, afirmou. A atriz elogiou a sogra, Aurora, e derreteu-se por Suzana Eva. “Tenho muito respeito por ela, amo escutar as histórias incríveis que tem da juventude. Amo ouvi-la”, disse, revelando ter se emocionado com a presença dela na pré-estreia. Dona Suzana, aliás, chegou cedo ao Cine Santa Tereza.

• Aqui é Galo!

A atriz deve voltar a Belo Horizonte em novembro, quando o bar de Daniel Oliveira, no entorno da Arena MRV, for aberto ao público. “Aqui é Galo”, afirmou ela, bem-humorada. O espaço começa a funcionar em 11 de novembro. “Estou muito feliz com a conquista do Daniel e a ligação muito forte que ele tem com a cidade, com o Atlético.”

• Da telona para “Renascer”

Encerrados os compromissos com o lançamento da cinebiografia de Gal Costa, Sophie Charlotte embarca para novos projetos no cinema e na televisão. Em Porto Alegre, vai trabalhar no próximo longa de Jorge Furtado e, na sequência, inicia as gravações do remake da novela “Renascer”. Fará o papel de Eliana, a personagem de Patrícia Pillar na versão original.