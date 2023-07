Casamento movimenta o Morro do Chapéu e tem Jammil como atração

739

Casamento teve como cenário a bela vista das montanhas mineiras (foto: Márcia Charnizon/divulgação)



Dois momentos emocionaram os convidados do casamento de Sarah Carvalho com Antônio Milhomem, no Morro do Chapéu. Hildenê Milhomem, de 93 anos, avó do noivo, levou as alianças até o altar, instalado no gazebo com vista privilegiada das montanhas. Durante a festa, no salão do clube, a noiva se emocionou com a declaração de Antônio, logo depois de ele se apresentar no palco com a banda de Daniel Bravo, um das atrações da noite.



Os convidados foram pontuais e chegaram no horário previsto, às 16h. Meia hora depois, Sarah entrou, com sua beleza realçada pelo vestido assinado pelo gaúcho Carlos Bacchi, o queridinho das noivas. Após a cerimônia, os convidados foram encaminhados para o salão, enquanto noivos e padrinhos faziam as tradicionais fotos aproveitando a luz do fim do dia, ainda mais bela no inverno.

Hildenê Milhomem, avó do noivo, levou as alianças (foto: Márcia Charnizon/divulgação)

O salão do clube do Morro do Chapéu tem limitações, como o pé-direito baixo e o teto de metalon. Mesmo assim, Marcela e Paulo Rossi conseguiram soluções funcionais que conferiram aconchego especial ao espaço. Como o uso de abujures, por exemplo. Na Praça da Contemplação, perto do altar, a surpresa foi a criação de um jardim onde há uma arquibancada. A ideia de tirar os degraus foi de Paulo Rossi. “Ficou fantástico”, comenta Marcela.





O lilás e a lavanda deram o mote para as cores e as flores da decoração. Marcela optou por orquídeas, vandas, tulipas, flores-de-lótus, proteas e ornitogalos, além da parede de begônias. Foram doze horas de festa, com menu do Clube do Chefe e doces de Mariana Laender, AM Chocolate, Cynthia Geo e Fusion do Chocolate.