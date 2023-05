739

Elisa Vianna, Naty Vasconcelos e Renata Resende (foto: Walisson Queiroz/Divulgação)

Naty Vasconcelos, Renata Resende e Elisa Vianna organizam de hoje (24/5) a sábado (27/5) a terceira edição do Garage Sale Design BH, que reúne lojas do setor de decoração para grande liquidação.

“Com os aumentos que tivemos nos últimos anos, com certeza essa é uma oportunidade imperdível”, aposta. Participam do evento A. De Arte, Michelliny Martins, Inside, Marie Camille, Dit Casa, Accervo Design e Amém Casa. A garage sale funcionará na Rua Celso Porfírio Machado, 860, Belvedere.

BORDADO

OFICINA GRATUITA

O designer de moda Guilherme Carvalho, formado pela Escola de Belas Artes da UFMG, será o mediador de oficina de bordado manual, no sábado (27/5). “A milenar arte do bordado manual” será o tema da atividade gratuita promovida pelo Ponto Cultural CDL (Avenida João Pinheiro, 495 – Funcionários), equipamento que integra o Circuito Liberdade.

SETENTA E CINCO

COMEMORAÇÃO NO IPEAD

Os 75 anos do Ipead serão celebrados em 1º de junho, às 17h, no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Ponto alto será a apresentação de vídeo inédito sobre projeto que o instituto realizou junto à população atingida pela tragédia de Brumadinho.

• • •

Estão confirmados no evento a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida; o vice-reitor da UFMG, professor Alessandro Fernandes Moreira; a diretora da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, professora Kely César Martins de Paiva; o presidente do Conselho Curador do Ipead, professor Cassio Maldonado Turra; o presidente do Ipead, professor Fabrício José Missio; e o professor João Antônio de Paula, que fará a palestra “Ipead: 1948-2023, 75 anos de uma instituição de pesquisa”.

FESTANÇA

SÁBADOS E DOMINGOS

A exato um mês do início do funcionamento da Cidade Junina, estão definidas as atrações adultas e infantis que estarão nas programações juninas mais animadas da cidade. Abrem a festança Fábio Jr. e Wilson Sideral (24/6), seguidos por Chitãozinho e Xororó (1/7), Circuito do Rock (8/7), Falamansa e Buchecha (15/7). Para a garotada estão acertados Galinha Pintadinha, Arraial Mundo Bita,O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar, além do Circo da Cidade.

WEEKEND

NO TAUÁ

Sensação de uma época, os weekends, festas de fim de semana com atrações para todos os gostos, continuam opção para quem quer sair da mesmice. Zezé di Camargo será a atração de sábado (27/5) no Tropical Weekend no Tauá Caeté, que começa sexta (26/5), com Bruno e Denner, Rick e Nogueira e DJ Vavá, que volta no sábado ao lado de Deu Samba e DJ Ju Carvalho.