Galeria mineira faz sua estreia em exposição em Nova York

Marcos Siqueira inspira sua obra na preservação ambiental, principalmente do cerrado mineiro (foto: Acervo pessoal)

A galeria Mitre participa a partir desta quinta (18/5), na sessão Focus, da feira Frieze New York, que apresenta galerias com menos de 12 anos de atividades. A única representante de Minas Gerais estará ao lado das galerias Barro (Buenos Aires), Capsule (Xangai), Château Shatto (Los Angeles), Company Gallery (Nova York), Cooper Cole (Toronto), Daniel Faria Gallery (Toronto), Derosia (Nova York), Lomex (Nova York), Tiwani Contemporary (Lagos) e Whistle (Seul).









Siqueira sempre viveu no bioma do cerrado mineiro, trabalhando diretamente com o solo, pesquisando seus fenômenos naturais e envolvido diretamente com práticas de preservação ambiental. É a energia e os elementos que habitam o seu território que estão presentes em sua obra, bem como a singularidade da linha do horizonte, a vegetação característica, os bichos, o povo, as festividades, as atividades laborais, as brincadeiras e também as dinâmicas subjetivas de transformação da natureza e dos sujeitos. Esta é a primeira vez do artista em Nova York. "Nunca pensei que poderia chegar aqui dessa forma. A expectativa é grande e acompanhar o processo de montagem, ao mesmo tempo que conheço a cidade, aumenta ainda mais a ansiedade", conta ele.

AUDIOVISUAL

COM A BÊNÇÃO DE ZECA

Xerém, distrito de Duque de Caxias, mais conhecido como a terra de Zeca Pagodinho, será sede do Festival de Cinema Leva Eu. Promovido pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV) em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho, o evento terá exibição de curtas-metragens locais, regionais e nacionais, de 1º a 5 de agosto. Diretores e produtoras podem se inscrever pelo site www.ebav.org.br até 10 de junho.

MUSEU

OFICINA GRATUITA

Para celebrar o museu como espaço de encontro entre cultura, ciência e memória, o CCBB Educativo realiza oficina gratuita de bordados no próximo sábado (20/5), das 10h30 às 13h30. Os participantes serão convidados a bordar em camiseta branca uma das plantas da flora brasileira ameaçadas de extinção, eternizando-a em forma de arte. Comemorada mundialmente em 18 de maio, no Brasil a data faz parte da Semana Nacional de Museus, que termina dia 21 de maio e tem como tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”. Para participar da oficina, é necessário solicitar inscrição pelo e-mail a agendamentoeducativoccbb.bh@gmail.com.