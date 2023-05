739

Mostra "Só o riso cura", que está em cartaz até 28 de maio, reúne 30 fotografias de Carol Reis (foto: Carol Reis/Divulgação)

Acervo de 30 fotografias em exposição no BH Shopping marcam os 10 anos do Instituto Hahaha, organização sem fins lucrativos de Minas Gerais, que leva a arte da palhaçaria profissional para espaços de saúde e ambientes de vulnerabilidade social.

A mostra pode ser visitada até 28 de maio, diariamente, no piso Mariana, das 10h às 22h. Quem quiser fazer doações ao instituto pode enviar o via PIX (CNPJ 16.911.508/0001-81).

ARAXÁ

VOU DE AVIÃO

A boa nova do turismo é o início da rota entre Belo Horizonte e as terras de Dona Beja. A partir de 2 de junho, voo diário vai ligar o Aeroporto Romeu Zema, em Araxá, ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Festa para os turistas que têm no Grande Hotel Termas de Araxá (foto) opção de primeira para passar temporadas com nova proposta de hospitalidade, voltada ao turismo de bem-estar de alto padrão.

200 ANOS DEPOIS

VIRTUOSISMO EM CENA

António Zambujo e Yamandu Costa voltam a se encontrar no dia 21 de junho, no Sesc Palladium. O show é o mesmo que uniu os artistas, ano passado, em Lisboa, nas comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.

MODA

PARA A GAROTADA

A nona edição do Moda Show Minas, evento voltado para o público infantojuvenil, que reúne moda e música em uma promoção da Top Agency, está confirmada para 17 e 18 de junho, no salão do Iate Tênis Clube. Cerca de 25 marcas e 50 lojas participarão da feira.

ZIZI

UMA VOZ

Zizi Possi abre o projeto “Uma voz, um instrumento”, criado há oito anos pelo produtor Pedrinho Alves Madeira. A apresentação da cantora está marcada para 15 de junho, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em cena, Zizi estará acompanhada por Daniel Grajew (piano elétrico) e Mário Manga (cello e guitarra), interpretando sucessos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins, Rita Lee, Lenine, Paulinho Moska, Zélia Duncan e Marcelo Jeneci, Chico Buarque, Gilberto Gil e Ana Carolina. Até o fim do ano, o projeto receberá Marcelo Jeneci, Arrigo Barnabé e Tulipa Ruiz. A edição 2023 faz parte das comemorações dos 10 anos do centro cultural mantido pelo Minas Tênis Clube.