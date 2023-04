Livro comemora os 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Embaixadores Gonçalo Mello Mourão e Francisco Ribeiro Telles, secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, com Lauro Moreira, Zacarias da Costa, secretário-executivo da CPLP, Rogério Faria Tavares e Maria Ângela Carrascalao, ex-ministra do Timor-Leste (foto: Adriano Fagundes/Divulgação)



O lançamento do livro “Nos vinte e cinco anos da CPLP” (Editora Del Rey), na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa, reuniu embaixadores dos países de língua portuguesa, mundo acadêmico, jornalistas e autoridades portuguesas, entre elas o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, embaixador Francisco Ribeiro Telles. O lançamento do livro “Nos vinte e cinco anos da CPLP” (Editora Del Rey), na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa, reuniu embaixadores dos países de língua portuguesa, mundo acadêmico, jornalistas e autoridades portuguesas, entre elas o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, embaixador Francisco Ribeiro Telles.









Clícia Di Miceli, secretária de Cultura do Amapá, e Xavier Vieira, presidente da APPA, em visita à Fortaleza de São José (foto: APPA/divulgação)

O livro, que reúne 15 textos sobre a história e a atuação da CPLP, faz homenagem aos mineiros José Aparecido de Oliveira e a Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza. Lançada em BH, Rio de Janeiro e Brasília (na Embaixada de Portugal), a obra vai chegar agora a Angola e Moçambique.

MINAS COM AMAPÁ

HISTÓRIA PRESERVADA





Cartão-postal de Macapá e única edificação do gênero construída pelos portugueses na América do Sul, a Fortaleza de São José (1782) será restaurada pela APPA – Arte e Cultura, organização social com sede em Belo Horizonte. O monumento é candidato a Patrimônio da Humanidade pela Unesco, ao lado de 19 fortificações datadas do período colonial.





Parceria entre APPA, governo de Amapá e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto prevê recursos de R$ 32 milhões (R$ 27 milhões oriundos do banco e R$ 5 milhões do estado). Na Semana Santa, o presidente da Appa, Xavier Vieira, e a arquiteta responsável pelo projeto técnico, Deise Lustosa, fizeram visita técnica à fortaleza.





Segundo a APPA, que completou 30 anos em 4 de fevereiro, coincidentemente a mesma data do aniversário da capital amapaense, estão previstas obras de requalificação e modernização do Museu do Forte e da capela, adequações para acessibilidade e equipamentos como reserva técnica, café-restaurante, auditório, salas de exposições temporárias, áreas para feiras e oficinas de artes e loja de artesanato. O prazo para conclusão das obras é 2025.