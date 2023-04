Helvécio Ratton lota duas salas do Ponteio no lançamento do filme 'O lodo'

O cineasta Helvécio Ratton entre a mulher, Simone, e Clara, filha do casal (foto: Leo Lara/Divulgação)

Paulo Pederneiras cumprimenta Ratton (foto: Leo Lara/Divulgação)

Coisa raríssima na cidade e, por isso mesmo, alegria danada para quem é fã de cinema, a pré- estreia de “O lodo”, filme de Helvécio Ratton, movimentou o hall do Cineart Ponteio, em BH, na terça-feira (11/4).Amigos e admiradores do diretor atenderam em peso ao convite para a primeira exibição do longa baseado no conto de Murilo Rubião. O elenco conta com atores do Grupo Galpão.