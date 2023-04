Violoncelistas durante oficina em Ouro Branco (foto: Silvia Vilaça/divulgação)

Neste sábado (8/4), 35 violoncelistas estarão reunidos no concerto que marca o encerramento do Festival de Violoncelos de Ouro Branco. O encontro está marcado para as 11h, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade.

FILARMÔNICA

SÉRIES PARA ASSINANTES

Comemorando seus 15 anos, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ganha mais respeito e reconhecimento do público. Tanto que, para atender à demanda por assinaturas da temporada 2023, está aberta uma segunda oportunidade para que mais pessoas possam selecionar suas séries favoritas na Sala Minas Gerais, com benefícios especiais. Os novos assinantes poderão escolher entre a programação das séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce, realizadas às quintas e sextas-feiras, e da Fora de Série, realizada aos sábados, garantir seus ingressos antecipadamente e assistir aos concertos, de maio a dezembro, em assentos marcados. O prazo vai até 23 de abril.

ROMANCE

LANÇAMENTO EM JUIZ DE FORA

Andreia Donadon, mineira de Mariana, marcou para 15 de junho, na Academia Juiz-forana de Letras, o lançamento de seu livro “Diário de uma artista no pensionato”. Noite de autógrafosa partir das 19h.

FLAC

ON-LINE

A fotógrafa Silvia Clapp está entre os 80 artistas mineiros que participam da Feira Livre de Arte Contemporânea, que começa sábado (8/4). A feira pode ser acessada em www.flac.art.br.

CALENDÁRIO

FESTA TÍPICA

Faltam alguns meses para as festas juninas, mas elas já estão pipocando por aí. O encontro no Chevals, por exemplo, está marcado para 3 de junho. Esta festa, aliás, comemora seus 17 anos em 2023.

ORÁCULO

NA QUIXOTE

A nova edição do livro “A mensagem reencontrada ou o relógio da noite e do dia de Deus”, escrito pelo alquimista e pintor francês Louis Cattiaux (1904-1953), vai ser lançada em 19 de abril, quarta-feira, às 19h, na Livraria Quixote. O evento contará com a presença de um dos mais importantes especialistas e estudiosos da obra e seus ensinamentos, o escritor e professor catalão Pere Sánchez Ferré, que fará palestra gratuita sobre o livro e seus saberes, seguida de sessão de autógrafos.