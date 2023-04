OsGemeos levam multidão para ver mostra inédita em BH, no CCBB

Mostra 'OsGemeos: Nossos segredos', dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, fica em cartaz até 22 de maio em BH (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)



Aos fins de semana, a fila literalmente dobra o quarteirão do CCBB, na Praça da Liberdade. O movimento é assim há quase um mês, desde a abertura da exposição de "OsGemeos: Nossos segredos". O movimento é tanto que ultrapassou a marca de 150 mil visitantes no Centro Cultural Banco do Brasil.

Na mostra, que fica em cartaz até 22 de maio, os irmãos fazem homenagem à mãe, Margarida Leda Kanciukaitis Pandolfo, com a sala "Assim bordei meus sonhos".

O TERÇO

50 ANOS DEPOIS

Sérgio Hinds, Sérgio Magrão e Flávio Venturini comemoram os 50 anos do grupo O Terço, com apresentação em 14 de abril, às 21h, no Palácio das Artes. Grande sucesso na década de 1970, a banda de rock progressivo volta aos palcos para relembrar sucessos de álbuns icônicos como “Criaturas da noite” e “Casa encantada”, acompanhada pelo baterista Sérgio Melo e dos músicos Marcus Viana e Cláudio Venturini.

E-COMMERCE

De MINAS PARA O MUNDO

Antenada no perfil do novo consumidor digital e com o objetivo de ajudar as empresas de e-commerce, a mineira Maio Marketing, dos empresários Daniela Guerra, Thalles Meirelles e Carlos Frederico Conte Béla, desenvolveu a Smart Audience. A automação foi, inclusive, selecionada para participar do Web Summit’s Alpha Startup Programme, considerado o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, que terá sua primeira edição na América Latina, em maio, no Rio de Janeiro.

CALCANHOTO

HOMENAGEM A GAL

Adriana Calcanhotto marcou para 7 de maio, no Minascentro, única apresentação do show "Gal: Coisas sagradas permanecem". Os ingressos começam a ser vendidos quinta-feira (6/4) pelo Sympla ou na bilheteria do teatro.

AUDIOVISUAL

BOM PARA TODOS

Para levar o audiovisual aos alunos como conteúdo complementar ao que é ensinado em sala de aula, a Estácio Belo Horizonte lançou o projeto Cinema Estácio. A primeira exibição foi dedicada ao curso de direito, coordenado no câmpus Prado pela professora Maria Cláudia Viana, com o filme “Negação”, produção sobre a estrutura jurídica e o poder da argumentação. A iniciativa busca apresentar de forma instigante os assuntos trabalhados nas aulas, despertar a criticidade e expandir o debate.