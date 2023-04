Luciana Rennó diz que fotografar a natureza é a sua conexão com Deus (foto: Luciana Rennó/divulgação)

Luciana Rennó é formada em psicologia, atuou por muitos anos como administradora de empresas e agora dá o passo para seu novo momento profissional: a fotografia. Luciana Rennó é formada em psicologia, atuou por muitos anos como administradora de empresas e agora dá o passo para seu novo momento profissional: a fotografia.









“A fotografia é uma forma de me conectar com o meu eu, com a natureza e com Deus”, afirma. Ela sempre foi interessada por fotos, mas o que era apenas hobby ganhou caráter profissional no início da pandemia, quando Luciana dedicou especial atenção à natureza.

Fotógrafa apurou seu olhar para a sutileza dos detalhes do mundo (foto: Luciana Rennó/divulgação)





“Ficar em silêncio contemplando a natureza é a forma que encontrei de meditar. Eu me sinto em paz”, diz ela. “Fotografia alimenta a minha alma, é como se eu tivesse nascido para fotografar, como se Deus estivesse ali presente. Tudo faz sentido”, diz ela, que fala sobre sua paixão nesta entrevista.









Das séries que você apresenta na exposição, qual delas é a mais importante e tem maior significado para você?

Todas são importantes, todas tiveram seus momentos únicos. Mas talvez a “Dunas”, por terem sido as primeiras fotos que editei pensando em uma possível exposição. Fragmentos que me surpreenderam desde o dia em que os avistei, depois de caminhada causticante e exaustiva. No dia da edição, percebi o quanto são únicas aquelas imagens .





Você sempre gostou de fotografar e se especializou com profissionais. O que representou aprender com Cristiano Xavier e Guto Muniz?

O Guto transformou meu olhar para a fotografia, como se tivesse despertado em mim uma nova maneira de enxergar o mundo. O Cris, com simplicidade encantadora, nos ensina mostrando lugares inimagináveis.

Luciana Rennó diz que a fotografia mudou sua vida (foto: Luciana Rennó/divulgação)





A partir da exposição, quais são seus novos projetos envolvendo a fotografia?

Pretendo viajar muito por lugares onde a paisagem seja magnífica e surpreendente. Pretendo fazer outros cursos de diferentes técnicas, expandir meus conhecimentos para que consiga sempre inovar.