Futebol mineiro é reverenciado em museu inaugurado em Itaúna

MMuseu, em Itaúna, expõe camisas de craques da bola que atuaram em Minas Gerais (foto: Mmuseu/divulgação)

Itáuna, no interior de Minas Gerais, tem um museu dedicado à história do futebol do estado. Inaugurado recentemente, o espaço conta com exposição de centenas de camisas raras de partidas históricas do Atlético, América e Cruzeiro.

O acervo pertence à coleção particular de Rodrigo Reda, diretor da MM Aluguel de Carros, apaixonado pelo esporte. O MMuseu, que fica dentro da nova sede da locadora de veículos, é aberto ao público.

por lá, é possível encontrar peças usadas por Reinaldo (Atlético), Fabio (Cruzeiro) e muitos outros ídolos dos gramados. O projeto arquitetônico do espaço é assinado por Sergio Viana, que desenhou expositores iluminados interna e externamente, criando efeitos de luz que valorizam cada camisa. O museu pode ser acompanhado pelo Instagram (@ommuseu).

FLIARAXÁ

PRESENCIAL E VIRTUAL



“Educação, literatura e patrimônio” é o tema definido por Afonso Borges para o 11º Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), confirmado para 5 a 9 de julho, na cidade mineira. Assim como na edição passada, a curadoria da programação adulta nacional será compartilhada por Tom Farias, Sérgio Abranches e Afonso Borges.





• • •





A Academia Araxaense de Letras ganha protagonismo ao fazer a curadoria, por intermédio de seu presidente, Luiz Humberto França, da série de 20 debates com autores da cidade e região. A autora homenageada será a poeta araxaense Líria Porto. A programação infantil ficou a cargo do professor e escritor Rafael Nolli, e o autor homenageado será Leo Cunha, que comemora 30 anos de edições continuadas.





• • •





O Fliaraxá terá programação presencial e digital no YouTube, Instagram e Facebook. Presencialmente, o festival recebe os escritores Itamar Vieira Jr, Jeferson Tenório, Jamil Chade e o angolano José Eduardo Agualusa. Uma série de novidades está prevista. Pela primeira vez, o evento será montado no Estádio Municipal Fausto Alvim. A estrutura inclui livraria, auditório, espaço para crianças, área de gastronomia e palco para atrações musicais. O evento tem apoio da CBMM, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“QUINTAL”

MELIM AO VIVO

Os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi Melim marcaram para 28 de abril, no Palácio das Artes, a apresentação do show de lançamento do terceiro álbum do trio, “Quintal”. O disco reúne

17 faixas inéditas, incluindo parcerias com Vitor Kley, Natiruts, Duda Beat, Emicida e Vitão.

DIVAS

NO CINE BRASIL

Nany People escolheu Belo Horizonte para a estreia do show “Sob medida – Nany canta Fafá”, em que presta homenagem à cantora Fafá de Belém, uma de suas musas. “Julho é o mês do meu aniversário e quero reverenciar, com essa estreia, a capital do estado onde nasci”, disse a artista à coluna. “Fafá de Belém me inspirou e me moveu com sua música por toda a minha vida pessoal e artística”, afirmou. Com direção de Marcos Guimarães, o show tem única apresentação em 14 de julho, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete.