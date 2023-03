Casas dos séculos 18 e 19 são restauradas em Ouro Preto

Obras tiveram início no ano passado e têm o objetivo de preservar as características históricas e culturais das casas (foto: Lucas de Godoy/divulgação)

O projeto BomSerá, realizado pelo Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, entra em fase final com a entrega de duas últimas residências restauradas em 2022. As obras nas três casas, dos séculos 18 e 19, tiveram início em junho do ano passado, com o objetivo de preservar as características construtivas históricas e culturais das habitações, mantendo a segurança dos moradores, pertencentes a famílias de baixa renda que, até então, viviam sob construções deterioradas e inseguras. Para dar continuidade ao projeto, o Instituto busca parcerias.





ENTRE PANELAS E COMPOSIÇÕES









Raquel Penner chega a Tiradentes com o monólogo "Cora do Rio Vermelho", com duas apresentações no próximo fim de semana (foto: Bianca Oliveira/Divulgação)

EM CENA A VIDA DE CORA

Após passagem por BH, no Sesc Palladium, a atriz Raquel Penner chega a Tiradentes com o monólogo “Cora do Rio Vermelho”. Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, a peça faz um passeio pela vida e a obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina. O espetáculo cumpre duas apresentações no Centro Cultural Yves Alves, em 1º e 2 de abril, às 19h. O talento de Caio Soter na cozinha todos conhecem. O que poucos sabem é que, ao lado do chef no comando do restaurante Pacato e do bar Pirex, está o empresário Vitor Velloso, que não só divide a sociedade das casas, mas atua diretamente no dia a dia dos empreendimentos. E além dos negócios, Vitor também é compositor. Seu último feito foi uma parceria com Paulinho Pedra Azul, inspirada no menu "Do barro à lama", do Pacato, que faz uma homenagem ao Vale do Jequitinhonha.





FARTURA

DESPEDIDA NA CASA





Nos próximos sábados e domingos, até 9 de abril, a Doce que Seja Doce oferece um cafezão da manhã de Páscoa, na Casa Fartura. Com buffet para se servir à vontade e muitos doces, a casa fica aberta aos visitantes até as 15h. Em 9 de abril, o Doce que Seja Doce se despede na Casa Fartura.





TEATRO EM MOVIMENTO

ABERTURA DE TEMPORADA





O bolo de aniversário que a atriz Nathalia Dill ganhou ao final da sessão de sábado (25/3) da peça “Três mulheres altas”, no Sesiminas, tem um valor afetivo para o projeto Teatro em Movimento. Ao começar a temporada de 2023, com casa cheia e sessão extra da montagem que reuniu além da aniversariante, Suely Franco e Déborah Evelyn, não faltou motivo para comemorar. Pouco antes de as cortinas serem abertas,Tatyana Rubim, emocionada, foi ao palco falar com o público. “Este projeto eu idealizei e coordeno. Quero agradecer a presença de vocês. O Teatro em Movimento tem a Lei Federal de Incentivo a Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed-BH, por meio de seus médicos cooperados, ao lado da Cemig, Instituto Cultural Vale e Itaú, a quem eu agradeço, pois este incentivo nos ajuda a movimentar a cadeia produtiva", afirmou. Disse ainda que as apresentações de “Três mulheres altas” foram feitas em parceria com o Sesiminas e a WB Produções. A temporada do projeto de Tatyana segue este fim de semana, no Sesc Palladium, com o musical “Dominguinhos – Isso aqui tá bom demais”, em cartaz nos dias 1º e 2 de abril.