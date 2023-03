Livro de Ione de Medeiros comemora os 45 anos do Grupo Oficcina Multimédia

Ione de Medeiros autografa 'Grupo Oficcina Multimédia 45 anos', em BH (foto: Gui Machala/Divulgação)



Depois de BH, será a vez de São Paulo reverenciar a diretora Ione de Medeiros, que vai lançar o livro "Grupo Oficcina Multimédia 45 anos", na Escola de Teatro. A obra marca o aniversário do GOM, fundado em 1977 na Fundação de Educação Artística, em BH, instituição à qual a trupe teatral ficou vinculada por duas décadas.





Nilcéa Moraleida assina a orelha e Glória Reis, o prefácio. O posfácio foi escrito por Marcos Alexandre. Realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, a obra tem 140 páginas e foi distribuída gratuitamente no dia do lançamento. Exemplares serão destinados a escolas de formação em artes e instituições culturais, além de representantes da área artística em todo o Brasil.

Berenice Menegale e Ione de Medeiros na Fundação de Educação Artística (foto: Gui Machala/Divulgação)

MODA

NOS JARDINS DO PALÁCIO

A Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem) promoverá desfile nos jardins do Palácio da Liberdade, no dia 10 de abril, com a participação de cerca de

50 designers, entre veteranos e jovens talentos. O objetivo da instituição é valorizar o trabalho de profissionais responsáveis pela criação de coleções de marcas mineiras, que terão a oportunidade de dar asas à criatividade apresentando looks conceituais.

A curadoria é do presidente da A.Criem, Antônio Diniz, e dos diretores Victor Dzenk e Renato Loureiro – estilistas representativos da cena fashion de Belo Horizonte. O evento contará com um time de profissionais gabaritados: o stylist será assinado por Pedro Moura, a beleza por Luiz Bicalho e a fotografia por Márcio Rodrigues. O projeto tem a chancela do governo de Minas Gerais.

INHOTIM

FLORES EM VOCÊ

“O papel dos jardins botânicos no contexto urbano” é o tema do 1º Congresso Nacional de Jardins Botânicos, que vai reunir de quarta-feira (29/3) a sábado (1º/4), em Inhotim, representantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Jardim Botânico Plantarum e Sítio Burle Marx. Waheed Arshad, cientista que trabalha com o desenvolvimento de software para gerenciamento de coleção de plantas, fará participação on-line. No evento, será prestada homenagem a Harri Lorenzi pela contribuição ao fomento da botânica no Brasil.

FRUTICULTURA

COLETIVO MINEIRO

100% Nortineira, marca coletiva de fruticultores do Norte de Minas, será lançada na segunda-feira (27/3), durante a abertura da 4ª Abanorte Fruit Connections e Banana Fit, em Janaúba.