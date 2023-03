Centenário de José Bento Teixeira de Salles foi celebrado em Santa Luzia

José Bento Teixeira de Salles com seu livro 'No avarandado da memória' (foto: Eustáquio Soares/EM/D.A Press/28/4/2000)

O centenário de nascimento do jornalista e escritor José Bento Teixeira de Salles (1922-2013) foi lembrado em solenidade organizada pela Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia em parceria com a Associação de Proteção à Infância e de Assistência Social. No evento, foram reverenciados também os 125 anos de Maria do Carmo Moreira, a Mariinha, fundadora do Instituto São Jerônimo, que acolhe meninas órfãs. O centenário de nascimento do jornalista e escritor José Bento Teixeira de Salles (1922-2013) foi lembrado em solenidade organizada pela Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia em parceria com a Associação de Proteção à Infância e de Assistência Social. No evento, foram reverenciados também os 125 anos de Maria do Carmo Moreira, a Mariinha, fundadora do Instituto São Jerônimo, que acolhe meninas órfãs.









O padre José Pedro Mol oficializou a celebração religiosa. O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo de Araújo Santos, membro da AML e amigo de José Bento, relembrou passagens marcantes da trajetória do homenageado como oficial de gabinete do então governador Milton Campos, além de histórias dele na Rua da Bahia e seu grande amor por Santa Luzia.

Maria Amélia Amaral Teixeira de Salles, viúva de José Bento (ao centro, com flores), ladeada por Sandra Gabrich, suas filhas Maria Amélia e Maria Elisa, a neta, Sofia Gloor, Angelo Oswaldo e Adalberto Mateus (foto: Marcos Ikeda/divulgação)





No Centro Cultural Mariinha Moreira, mostra exibe fotos e documentos sobre a trajetória de José Bento. O material foi cedido pela viúva Maria Amélia Amaral Teixeira de Salles, que esteve na homenagem acompanhada das filhas, genros, netos e bisnetos. Entre os documentos estão fotos do lançamento do livro “Tarde manhã”, escrito em coautoria com a filha, a jornalista Beatriz Teixeira de Salles (1962-2021). A exposição pode ser visitada até maio.

ESCULTURAS

BRECHERET MODERNISTA

Trinta esculturas de Victor Brecheret e 20 desenhos originais estarão reunidos na mostra “Brecheret modernista – A imagem indígena como símbolo de brasilidade”, que será inaugurada em 5 de abril, no Museu Inimá de Paula. Na abertura, haverá visita guiada pela curadora Maria Izabel Branco, professora e historiadora da arte.

CORDEL

PARA ALEGRIA DOS FÃS

O novo show do Cordel do Fogo Encantado, “Água do tempo”, que narra a trajetória do grupo pernambucano, está marcado para 20 de abril, às 21h, no Sesc Palladium. A banda é formada por Lira (vocal), Clayton Barros (violão) Emerson Calado, Nego Henrique e Rafael Almeida (percussão e voz). O quinteto revive fundamentos artísticos ligados à poesia e ao teatro, tão marcantes na biografia do grupo. O repertório traz canções dos quatro discos autorais produzidos por Naná Vasconcelos, Carlos Eduardo Miranda e Fernando Catatau. Os pernambucanos prometem apresentar duas músicas inéditas, além de novos textos e poemas.

GASTRONOMIA

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

O Per Lui comemora um ano de atividades neste sábado (1º/4). Sob comando do chef Yves Saliba, o restaurante acaba de lançar menu degustação em 10 tempos, inspirado na exposição “Florestas submersas”, do fotógrafo e aquapaisagista japonês Takashi Amano, no Oceanário de Lisboa. “Nosso novo menu é leve e equilibrado, propondo surpresas a cada tempo. Trazemos os ingredientes em apresentações e combinações que serão inéditas para muita gente, pensando em criar uma experiência de descoberta, curiosidade e, claro, muito sabor”, pontua o chef.