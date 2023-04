Os Gêmeos vão tocar em festa do coletivo Love/Paranoia, no Jardinópolis

O repertório d'Os Gêmeos terá electro, freestyle, hip-hop, boogie e house (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press )

Com uma das exposições de maior sucesso em em cartaz na cidade, OsGêmeos estão de volta a Belo Horizonte, mas desta vez o compromisso é dançante. Gustavo e Otávio são convidados da edição Bosque da festa Love/Paranoia, na próxima sexta-feira (14/4), no bairro Jardinópolis, que fica a mais ou menos sete quilômetros do bairro Anchieta, com repertório de electro, freestyle, hip-hop, boogie e house.



No line-up da festa estão confirmados também os DJs Alex C, Lagoeiro (Masterplano), Ianzona (Silicose) e os residentes Mel, Ingridents, Ragazzi, Bright Clouds e Fabss. Love/Paranoia é um coletivo que nasceu há seis anos em Belo Horizonte e, desde então, promove festas, minifestivais, ocupações artísticas, zines, lançamentos de faixas e séries de DJsets de música eletrônica.





MUSICAL

SALVE ELAS!





Frederico Rede e Marcos Nauer são responsáveis por, entre outros, o musical "60! Década de arromba", que fez grande sucesso na temporada nacional e, por aqui, no Sesc Palladium, em 2018. Por isso, o anúncio da temporada de “Elas brilham - vozes que iluminam e transformam o mundo - doc.musical”, com direção de Frederico e roteiro de Marcos, de 28 a 30 de abril, também no Sesc Palladium, causa burburinho.









A montagem revive fatos históricos, a partir da utilização de material de arquivo, como fotos, vídeos e depoimentos, somado a cenas, textos e canções interpretadas por Sabrina Kogut, Ivanna Domenyco, Jullie, Débora Pinheiro, Ludillah Anjos, Analu Pimenta, Ester Freitas e Rosa Chayin.



Elas também narram as histórias de vozes femininas que venceram o preconceito e o machismo e ocuparam um lugar de protagonismo. O repertório inclui sucessos de Aretha Franklin a Rita Lee, passando por Tina Turner, Elis Regina, Dona Ivone Lara, Whitney Houston, Madonna, Marília Mendonça, Anitta, Iza e Beyoncé.





ESQUENTA

BREVE FESTIVAL





O rapper Don L, uma das atrações do Breve Festival, fará show n’A Autêntica, no próximo dia 21, na véspera do encontro que vai reunir, no Mineirão, Joss Stone, Alceu Valença, Alcione, Péricles, João Gomes, para citar alguns. N’A Autêntica, a discotecagem fica por conta da festa Baile Room.





RECONHECIMENTO

MÉRITO ESPORTIVO





Os docentes do curso de educação física da Estácio BH Cristiano Flor, Gustavo Lara e Gustavo Palhares receberam a medalha de mérito educacional esportivo Claudio Boschi, conferida pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). A insígnia reconhece os profissionais que contribuíram com a instituição no incentivo ao esporte dentro das escolas.





SUCESSO

COMEMORAÇÃO EM CASA





Vander André Araújo lança reimpressão do seu livro “Roupa suja de inconfidente”, no sábado (15/4), na programação da 2ª Feira Literária de Bom Despacho, na Praça da Matriz, em Bom Despacho.



A primeira edição da obra, com 500 exemplares, foi lançada há três anos, pela Editora Ramalhete, de forma remota, por causa da pandemia e está esgotada. A reimpressão do livro será colocada especialmente à disposição dos leitores da feira, na terra natal do autor.



O livro reúne contos e poesias que Vander Araújo escreve desde a sua adolescência, ilustrados por oito aquarelas de Carlos Caminha. Para realizar essa reimpressão, Vander contou com o apoio cultural do Sicoob Credibom.