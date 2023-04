Espetáculo do Galpão, gratuito, será apresentado no Lagoa do Nado

Fernanda Vianna, Lydia Del Picchia e Simone Ordones no sarau do Galpão (foto: Guto Muniz/divulgação )

"De Tempo somos – um sarau do Grupo Galpão" será apresentado sexta-feira (14/4), no Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado. A apresentação, gratuita, faz parte das comemorações dos 20 anos do Instituto Unimed-BH. A entrada no parque será a partir das 18h, na Rua Hermenegildo de Barros, 904, Bairro Itapuã.

PARA ADULTOS E CRIANÇAS

O espetáculo “Vem cantar com a gente”, do Palavra Cantada, marca a estreia da temporada 2023 do projeto Diversão em Cena. Para o repertório do show, marcado para 7 de maio, no Palácio das Artes, Sandra Peres e Paulo Tatit selecionaram as 28 músicas com mais visualizações no canal do grupo no YouTube, além, claro, das composições mais marcantes. O projeto é iniciativa da Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Lima Produções Culturais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Em 10 anos de programa, o projeto ultrapassou 2 mil espetáculos pelo país e alcançou público de cerca de 1 milhão de pessoas.

POSSE

SEGUNDO MANDATO

Valmir Rodrigues da Silva foi empossado em seu segundo mandato à frente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais (Federaminas). A entidade, que representa 312 associações comerciais, está presente em 400 municípios mineiros.

EM LISBOA

NOVO DICIONÁRIO

O presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, participa amanhã (13/4) do lançamento da edição digital do novo Dicionário da Língua Portuguesa, na sede da Academia de Ciências e Letras de Lisboa, a convite do presidente da entidade, professor José Luís Cardoso.