Yara Tupynambá fala sobre sua obra durante cerimônia na galeria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (foto: Juarez Rodrigues/Divulgação)



Desembargadores e participantes do VI Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) participaram, na terça-feira (28/2), da abertura da mostra “Natureza”, com trabalhos da pintora Yara Tupynambá, na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

O presidente do TJMG, José Arthur de Carvalho Pereira Filho, falou da conexão entre poesia e pintura, citando Carlos Drummond de Andrade (foto: Juarez Rodrigues/Divulgação)

PAULO LAENDER

“PINTURAS RECENTES”

Seis dias antes da abertura da exposição “Pinturas recentes”, que reúne 20 obras do artista Paulo Laender, Tanit Alvim, diretora da Minas Contemporânea Galeria de Arte, não para de receber telefonemas de interessados em conhecer com antecedência o acervo de Paulo. Inaugurando novo modelo de exposição em Belo Horizonte, a mostra vai de 8 a 11 de março.





Tanit Alvim explica ter percebido que, geralmente, na abertura das mostra e nos dias seguintes a ela, há movimento grande nas galerias. Porém, com o tempo, a frequência perde o fôlego. Reduzindo o período das exposições, a galerista acredita que haverá oportunidade de realizar mais mostras em menos tempo.

AGENDA

A PRIMEIRA VEZ

O cantor e compositor Tiee foi convidado pelo mineiro Alexandre Pires para participar do álbum “Na balsa”, dividindo com ele a faixa “O maestro maior”, que bateu 1,1 milhão de reproduções nas plataformas digitais. Em 11 de março, Tiee faz show na Larok Lounge Club. Pela primeira vez, ele traz a Belo Horizonte a turnê “Samba pro meu povo”, nome do DVD que soma 36 milhões de reproduções nos aplicativos de música.

BDMG

NOVO PRESIDENTE

Gabriel Viégas Neto é o novo diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O nome de Viégas, que era vice-presidente e estava exercendo a presidência interinamente desde 3 de fevereiro, foi aprovado pelo Conselho de Administração. Graduado em administração de empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná (Fesp), com pós-graduação em finanças

pela Faculdade SPEI e especialização em STC Executivo pela Fundação Dom Cabral/Kellogg Graduate School of Management, Viégas atuou por 36 anos no Itaú Unibanco.

LIVRO

NA ACADEMIA

“Retratos de primavera e outras estações” (Editora Quixote+Do), livro do poeta, filósofo e doutor em direito Fernando Armando Ribeiro, será lançado em 9 de março, na Academia Mineira de Letras. Na mesma noite, o autor ministrará a palestra “Espectros poéticos”.