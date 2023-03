Luciana Wodzik, Anderson e Alexandre Birman durante cerimônia em Arezzo, na Toscana (foto: Arquivo pessoal)

Anderson Birman, fundador da Arezzo, foi recebido com honrarias na Itália ao lado do filho, Alexandre Birman, CEO do Grupo Arezzo&Co, de Luciana Wodzik, diretora executiva da empresa, e de executivos.





Cenário do filme “A vida é bela”, Arezzo se tornou conhecida dos brasileiros com o crescimento da marca mineira. Considerada “a nobre senhora da Toscana”, a cidade guarda tesouros importantes, como afrescos e monumentos históricos. É um dos municípios mais prósperos da região, conhecida pela produção de joias e por seus antiquários.

DO BENIM PARA MINAS

A SAGA DE UM POVO

Nesta quinta-feira (2/3), Moacir Rodrigo de Castro Maia lança, no Arquivo Público Mineiro, o livro “De reino traficante a povo traficado: a diáspora dos courás do Golfo do Benim para Minas Gerais no século XVIII”. Vencedora do prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa 2019, a obra revela a saga de africanos vindos de importante reino do Golfo do Benim. Depois de conquistado, parte daquele povo foi escravizada e enviada para Minas. Nascido em Mariana e doutor em história social pela UFRJ, Castro Maia coordena projetos de preservação, digitalização e universalização de fontes históricas no Brasil e no exterior, com enfoque na diáspora africana em Minas Gerais.

LANÇAMENTO

MÚSICA E CLIPE

O cantor e compositorGui Ventura marcou para 23 de março o lançamento de “Pra vc ñ esquecer”, faixa do EP “Alguma coisa sobre o amor”. O clipe foi filmado com a câmera do celular do cantor durante viagem de férias a Itacaré, na Bahia. A música poderá ser acessada nas plataformas. O clipe ficará disponível no canal de Gui Ventura no YouTube.

NA COZINHA

TALENTO DELAS

A Feirinha Aproxima de sábado (4/3) será dedicada à gastronomia feminina. Eduardo Maya divide a curadoria com a jornalista Lorena Martins, que leva mulheres à frente de restaurantes da capital para o projeto Aproxima Delas – Cozinha Feminina. O evento será realizado das 10h às 17h, no entorno do Museu Abílio Barreto, reunindo Malu (Caixa Afeto), Ju Duarte (Cozinha Santo Antônio) e Kalinka Campos (Fermentaria Lambe Lambe).

RICARDO CARDIM

DO ATIVISMO AO PAISAGISMO

“Paisagismo sustentável para o Brasil”, livro de Ricardo Cardim, terá noite de autógrafos em 8 de março, na loja Kami’ywa – Design Autoral Brasileiro, no Belvedere. A obra faz revisão histórica do setor e propõe novas práticas, entre elas o uso prioritário de espécies nativas. Cardim é o idealizador do projeto Florestas de Bolso da Mata Atlântica, que estimula o plantio de mudas por mutirões voluntários em áreas públicas de São Paulo.