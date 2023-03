AML dá posse a Ailton Krenak, o primeiro indígena em uma academia de letras

Ailton Krenak tomará posse na AML e acenderá o fogo para o preparo de alimentos indígenas (foto: Miguel Aun/divulgação)

Fato inédito no país, a posse de Ailton Krenak, o primeiro imortal indígena de uma academia de letras, vai inovar também na recepção. Depois da cerimônia formal de sexta-feira (3/3), no Auditório Vivaldi Moreira, os convidados participarão de experiência gastronômica organizada pela equipe formada para o evento na Academia Mineira de Letras (AML). O grupo reúne 13 especialistas no manejo e preparo de alimentos consumidos pelos povos originários, como feijão, mandioca e amendoim. Tudo feito de modo sustentável, de acordo com técnicas tradicionais. Também serão servidos chás de ervas típicas.





Ailton em 2019.





A solenidade de posse de Ailton Krenak, de 69 anos, mineiro do Vale do Rio Doce, contará com a presença de Joenia Wapichana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que virá de Brasília para a sessão.

FILARMÔNICA

ESTREIA MUNDIAL

“Concerto para orquestra”, composição de Leonardo Martinelli para comemorar os 15 anos da Filarmônica, estreia nesta quinta-feira (2/3) e amanhã (3/3), na Sala Minas Gerais. O programa traz também “Abertura festiva”, de Shostakovich, e “Concerto para piano nº 3”, de Rachmaninov, que marca o retorno a BH da pianista coreana Joyce Yang, dando início à celebração dos 150 anos de nascimento do autor russo. A regência é do maestro Fabio Mechetti.





Desde o início da semana, Leonardo Martinelli está na capital para acompanhar os ensaios. Ele será o palestrante do projeto Concertos comentados, realizado às 19h, antes das apresentações. Sua obra dá destaque a todos instrumentos e naipes, valorizando timbres e contrastes em um conjunto sinfônico. “Concerto para orquestra” traz elementos pensados especificamente para a Filarmônica, como instrumentos típicos da percussão popular brasileira e a concepção da própria Sala Minas Gerais como instrumento musical.

DERCY

LEMBRANÇAS DA ATRIZ

Lucy Freitas, sobrinha-neta de Dercy Gonçalves, vem a Belo Horizonte autografar o livro “Minha Tia Dercy”. O encontro está marcado para 18 de março, no restaurante Le Banquet da Loucura, onde estão expostos dois quadros de Dercy assinados pelo jornalista e artista Zé Marcus, morador de Santa Tereza. Quem estará com Lucy, que trabalhou com a tia por quase 40 anos, é a atriz mineira Laura Arantes, que vive em Londres há 17 anos.

PAIS E FILHOS

ENCONTRO NO CCBB

Inspirado na exposição “OsGemeos: Nossos segredos”, o CCBB Educativo oferece duas novas oficinas gratuitas, que são um convite para o público criar sua própria arte. A partir de elementos do universo fantástico dos irmãos Gustavo e Otavio Pandolfo, adultos e crianças poderão customizar camisetas com mensagens e desenhos, no Ateliê Aberto. Na atividade “Pequenas mãos”, crianças, pais e cuidadores vão criar a própria estampa no enorme tecido que receberá intervenções coletivas. As atividades gratuitas ocorrerão até 22 de maio, aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h.