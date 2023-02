Atriz e dramaturga mineiras concorrem ao Prêmio APCA

Atriz Inês Peixoto disputa prêmio APCA de Melhor atriz (foto: Bianca Aun/divulgação)

Silvia Gomez foi indicada ao prêmio de Dramaturgia da Associação Paulista de Críticos de Arte (foto: Acervo pessoal)

Nesta segunda-feira (6/2), sai a lista de vencedores do Prêmio APCA, promovido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. A coluna segue na torcida por Inês Peixoto, que concorre na categoria Melhor atriz, com o espetáculo "Orfãs", e Silvia Gomez, indicada em Dramaturgia com "Gesto". Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Ferdinando Martins, Gabriela Mellão, José Cetra Filho, Kyra Piscitelli, Marcio Aquiles, Miguel Arcanjo Prado e Vinicio Angelici são os votantes do prêmio.



Mercado das Flores volta a funcionar este ano (foto: Divulgação)



CAT

MEMÓRIA AFETIVA









• • •





Além de prestação de informação turística, o endereço será ponto de venda de viagens, excursões e passeios operacionalizados pelo Sesc, ingressos para espetáculos no Sesc Palladium, eventos e outros serviços disponibilizados pelo Sistema Comércio.





• • •





O Mercado das Flores, como sempre foi conhecido o espaço ao lado do Parque Municipal, na esquina de Avenida Afonso Pena com Rua da Bahia, abrigou por décadas o Centro de Atendimento ao Turista, posto de venda de ingressos do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais e uma floricultura. O Sistema Comércio administrará o local pelos próximos três anos, com opção de prorrogar o prazo por até 10 anos.





AUTISMO

LEITURA PARA CRIANÇAS





A jornalista mineira Rute Faria lançou o livro infantil “Meu mundo é igual ao seu” (Ases da Literatura). A obra aborda o autismo e mostra para crianças e adultos a importância do respeito às diversas formas de ser, ver e pensar não apenas dos autistas, mas de todos.





ESPORTE

INCENTIVO ESTUDANTIL





O ano letivo começou e com ele há novidades na Estácio BH, no curso de educação física coordenado por Beatriz Bicalho. A instituição firmou parceria com a Federação Mineira de Futevôlei (FMFV) e no decorrer do ano desenvolverá ações para alunos e federados. O gestor da unidade Prado, Jorge Piumbini, comemora a associação com a liga de uma modalidade que está em plena expansão. “Belo Horizonte contava com apenas cinco quadras e hoje tem 200. Anualmente, a federação promove o campeonato mineiro com a participação de 1 mil atletas, figurando entre os cinco eventos de futevôlei mais disputados do país. Um dos pilares de ações e projetos apoiados pela Estácio é o esporte, por isso é um prazer estar junto com a FMFV”, destaca.