Baianeiros animaram a pista na noite de réveillon do PIC (foto: Richard Promoções e Vídeo/Divulgação)

Cerca de 2,2 mil pessoas curtiram o réveillon no Pampulha Iate Clube. Lounges, mesas à luz de velas, iluminação cênica nos jardins eram destaque na decoração. O já consagrado sistema all inclusive tem sido um dos grandes diferenciais do clube.

Foram três ambientes com shows. Na pérgula, se apresentaram o DJ Julio Guedes e a Banda 80 Futebol Clube – um show à parte. No palco instalado em frente ao salão de festas, Matheus Ianc e os Baianeiros animaram a turma em clima de sertanejo e muito axé.

Ol presidente do PIC, Antônio Eustáquio da Rocha Soares, e Moema (foto: Richard Promoções e Vídeo/Divulgação)

Já na boate, quem ditou o tom da moçada foi o DJ David. Com apoio do Sindicato dos Taxistas, a Campanha É Chic ter Chauffeur funcionou com excelência. Cerca de 70% dos participantes optaram pelo uso de táxis e, após sete horas de festa, puderam voltar para casa com total segurança.

RECONHECIMENTO

DESTAQUE EM ADMINISTRAÇÃO

O curso de administração da Estácio BH recebeu o prêmio Destaque em Administração, do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), por sua participação em inúmeros projetos do órgão. A homenagem reconhece as instituições de ensino que promovem a valorização e o desenvolvimento da abordagem nas organizações e na sociedade civil.

“JOÃO E MARIA”

ÓPERA SERTANEJA

Fernando Bustamante, diretor artístico da Cyntilante, trabalha em uma nova produção autoral. Com uma equipe de criação com aproximadamente 20 pessoas, a ópera sertaneja “João e Maria, a opereja”, uma adaptação da versão original escrita pelo alemão Engelbert Humperdinck, terá estreia ainda neste primeiro semestre do ano. “É uma ópera e ao mesmo tempo um musical, que vem inaugurar um novo formato da Cyntilante, em que vamos continuar adaptando os clássicos da literatura infantil, mas com a nossa marca”, conta Bustamante.



***





A Cyntilante Produções é uma referência no cenário mineiro e nacional por difundir a adaptação de clássicos da literatura infantil por meio do teatro musical. A produtora comemora 20 anos na adaptação de clássicos infantis para o teatro música com mais 20 remontagens no portfólio, além de espetáculos musicais autorais, como as peças “Lampeãozinho e Maria Bonitinha”, a “Princesa Frida” e “O que vai ser quando crescer”.

***

Neste ano, a empresa de Bustamante leva quatro musicais à 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, tradicional evento no calendário cultural de BH. Os espetáculos “A arca de Vinicius”, “Os Saltimbancos”, “Rapunzel” e “Peter Pan” integram a programação desta edição, com apresentações do próximo dia 21 a 12 de fevereiro, no Grande Teatro do Palácio das Artes, Centro Cultural Unimed BH-Minas Tênis Clube e Cine Theatro Brasil Vallourec.

MODERNISMO E CHAGALL

REENCONTRO COM O PÚBLICO

O CCBB-BH registrou em 2022 o maior público desde o início da pandemia, ao receber 783,9 mil visitantes, número bem maior do que em 2020, quando o público totalizou pouco mais de 248 mil visitantes. A melhora de público teve início no segundo semestre de 2022, com a mostra “Brasilidade pós-modernismo”, que ficou em cartaz de 28 de junho a 16 de setembro e recebeu 145,7 mil visitantes ao fim da sua temporada em BH.





***



A exposição “Marc Chagall: sonho de amor”, que encerrará temporada no próximo dia 16, também trouxe grande público ao CCBB. Desde 12 de outubro, quando estreou na capital mineira, até 30 de dezembro, a mostra já recebeu mais de 167 mil visitantes, e termina o ano sendo o maior sucesso de público do CCBB-BH em 2022.