Rogério Meira e Claudia Braga (foto: Orlando Bento/Divulgação)

A comemoração do Ano-Novo no Minas Tênis Clube marcou também o início das atividades da da nova diretoria do Clube, que, após seis anos sob a gestão do presidente Ricardo Vieira Santiago, a partir de 2023 terá um novo dirigente ocupando o cargo, o

Nancy Papini e Flávia Papini (foto: Orlando Bento/Divulgação)





O vice-presidente do Minas, Wagner Furtado, e o presidente do clube, Carlos Henrique Martins Teixeira (foto: Orlando Bento/Divulgação)



Marcos Vinicius Guanaes, Ana Clara Guanaes e Odília Guanaes (foto: Orlando Bento/Divulgação)



Os convivas foram recebidos com decoração caprichada (foto: Orlando Bento/Divulgação)



A noite de Ano-Novo teve presença massiva no Clube (foto: Orlando Bento/Divulgação)





RAINHA DO ROCK





Na virada de 2022 para 2023, Rita Lee, a eterna Rainha do Rock, completou 75 anos. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) apontou que “Mania de você”, parceria da roqueira com Roberto de Carvalho, é a música de Rita Lee mais regravada e mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil. Paulista, a cantora e compositora tem 315 obras musicais e 638 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, ela teve mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de TVs, rádio e shows.









SELO

AVALIAÇÃO HOSPITALAR





Pelo sexto ano consecutivo, o Biocor Instituto recebeu o Selo de Excelência Assistencial Hospitalar da Unimed-BH, programa que tem como objetivo avaliar dimensões essenciais para a qualidade e percepção assistencial do paciente.