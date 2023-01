Automóvel Clube abriu mão da tradição do black tie na festa da virada

Fátima Braga e o presidente do Automóvel Clube, Sérgio Murilo Braga (foto: Edy Fernandes/Divulgação)





Maria Elvira Sales Ferreira, Gabriel Azevedo e Marcelo Abi-Saber (foto: Edy Fernandes/Divulgação)

A virada do ano no clube mais britânico de Belo Horizonte abriu mão do traje black tie para a festa que marcou o início de 2023. Mas, à meia-noite do Automóvel Clube foi marcada pela tradição do Hino Nacional. O público que lotou os salões Dourado e Príncipe de Gales curtiu a festa, que teve trilha sonora com a banda de Enio Bretas e o som do DJ Alessandro.







Franklin acredita que abolir o black tie garantiu uma descontração maior à festa. Apesar da sugestão de cores branco, amarelo, prata e dourado para a virada, o branco foi preferido pelos convidados. O amarelo predominou na decoração floral de Maurício Duarte. A festa, que começou às 21h, terminou com café da manhã servido às 3h no hall de entrada do clube.



Franklin Bethônico, Martha Cançado, Luiz Gaudalupe, José Maurício Benfica, Suzely Ortêncio e Jajá Jacome (foto: Edy Fernandes/Divulgação)





MARIA HELENA CADAR

UMA VEZ SALGUEIRO...





Mineira com longa e gloriosa história no carnaval do Rio de Janeiro, Maria Helena Cadar oficializou à coluna que, a partir deste ano, não sairá mais como destaque da Vermelho e Branco. "Resolvi parar definitivamente. Já realizei meus sonhos", disse ela.



"Continuarei salgueirense e saindo junto à diretoria. Meu quinhão foi dado com muito amor! Estou realizada. Tenho uma linda história na escola gravada no meu coração. Comecei no chão e terminarei no chão!", afirmou ela, que tem 32 anos de Salgueiro, sendo 17 deles como destaque.



Tão apaixonada pela escola, Maria Helena fez questão de guardar todas as suas fantasias em um pequeno museu, em Belo Horizonte, que conta parte da história do carnaval carioca e do próprio Salgueiro.





DE OLHO NA FOLIA

NO SAMBÓDROMO





Agora o que importa, para muitos, é o carnaval. No Rio de Janeiro, os camarotes começam a divulgar as atrações musicais da folia. O Camarote Nº1 confirmou até agora Silva, o rapper Xamã, Rebecca, Lexa e MC Marcinho, além dos DJs Thiago Mansur, Jopin, Antônio Oliva e Bender para animar as noites de 19, 20 e 25 de fevereiro.