Folia de Reis movimenta o fim de semana em Belo Horizonte

Amanhã, Maurício Tizumba comandará a Folia de Reis na Praça da Liberdade (foto: Tomás Bodolay/Divulgação)

Maurício Tizumba, comanda Folia de Reis nesta sexta (6/1), a partir das 18h, na Praça da Liberdade. Estão confirmadas a Folia de Reis São Sebastião, de Vespasiano, Caravana de Santos Reis e União de Amigos. O encontro está marcado em frente ao "prédio verde", edifício que abriga o Iepha.





DOMINGO

FOLIA FAZ A FESTA





EM MADRI

A VEZ DO QUEIJO

O Centro de Referência do Queijo Artesanal de Minas Gerais e o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (Inhac) integram a delegação brasileira na 21ª edição do Congresso Gastronômico Madrid Fusión, que será realizado na Espanha, dos próximos dias 23 a 25. O convite foi feito pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e pelo governo do estado de Minas Gerais.





Durante o evento na Espanha, o CRQA e INHAC promoverão cooking shows com chef mineiro, degustações e palestras sobre a gastronomia mineira. "É uma iniciativa que abre caminhos tanto para a gastronomia do estado quanto para a divulgação internacional do destino Brasil, e ainda ajuda a fomentar todo um mercado, inclusive para os novos cozinheiros que serão formados no instituto, a partir deste ano", afirma Sarah Rocha, diretora-executiva do centro de referência.





VERÃO

MODA PARA TODAS

A mineira Perlla Manfred, radicada nos Estados Unidos há quase 30 anos, acaba de lançar no mercado uma marca de moda praia homônima com um forte propósito: fazer o segmento ser acessível e usado por todas as mulheres, em especial as que são 30+.



“Todo o trabalho foi pensado para criar peças e experiências que trabalhem o resgate da autoestima de mulheres acima dos 30 anos, que, porventura, possam se sentir fragilizadas apó)s experiência de dor e desencontros da vida. Muitas vezes essas vivências afetam nossa percepção sobre nós mesmas, deixamos de nos enxergar no espelho. Queremos que essas peças de moda praia as tragam de volta à sua plenitude e proporcionem novos momentos junto ao mar, à cachoeira ou piscina”, explica Perlla Manfred.





NO MINAS

CATÁLOGO “CENTENÁRIA”

O lançamento do catálogo da exposição “Maria Helena Andrés - Centenária” está confirmado para a próxima terça-feira (10/1), às 19h, no Café do Minas Tênis Clube, ao lado da Galeria. Na programação, roda de conversa com os integrantes da equipe da exposição e apresentação do grupo Voz e Poesia.