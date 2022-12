Afonso Borges, criador do Sempre um Papo, será homenageado em São Paulo

Afonso Borges está entre os homenageados pelo governo de São Paulo por ações culturais naquele estado (foto: Daniel Bianchini/Divulgação)







Afonso Borges está entre os homenageados com medalha oferecido pelo governo de São Paulo a quem se destaca com ações e iniciativas culturais no estado paulista.

A solenidade está marcada para quarta-feira (14/12), no Teatro Sérgio Cardoso.

VIVA ALINE!

FESTA DA SAMBISTA

Por causa da pandemia, só agora Aline Calixto volta a unir os amigos em torno de seu aniversário. "Eis que depois de três anos chegou o grande momento!", comemora a sambista nos convites distribuídos. Na programação, roda de samba com churrasco do seu João. "Por certo, o evento mais disputado dos últimos tempos", festeja ela, que recebe domingo (11/12), a partir das 13h.

VINHOS

NOVO ENDEREÇO

Graciene Zanini, Márcia Fischbacher e Cíntia Almeida inauguraram o Zavino Wine Bar, em Lourdes. A proposta do espaço gira em torno do slogan “vinho bom é aquele que seu paladar aprecia”. A aposta da

casa agrega um mix de empório, restaurante e enoteca.

RICARDO ALMEIDA

CONEXÃO CATAR - BH

O estilista Ricardo Almeida, que veste a Seleção Brasileira, abre, quarta-feira (14/12), as portas da Casa Ricardo Almeida, no Belvedere, para convidados que poderão conferir, com exclusividade, o look dos jogadores do Brasil. A turma ainda vai participar de uma confraria de cerveja com a sommelier Fabiana Arreguy.

BOA MESA

TRÊS ANOS DE AFETO

A comemoração dos três anos da A Rotisseria do Mercado Novo, comandada pelos chefs Djalma Victor e Kadu Fischbacher, termina na próxima quarta-feira (14/12), com o terceiro episódio da Rotis(série). Depois da Lora, do Bar da Lora, que abriu a temporada, a dupla do Bar do Pirex, Jaime e Michele; e Caetano, do Caê Restaurante e Bar, apresentam suas receitas, encerrando o projeto . "A ideia da série é promover um momento descontraído com direito a rango de verdade com alma mineira", afirma Djalma. Para ele, a Rotisseria tem tudo a ver com afeto e gente em volta da mesa.