Público acompanhou o jogo do Brasil no telão montado no espaço Ginga (foto: BS/Fotografia)

O sertanejo Gustavo Mioto e o DJ Lucas Beat se apresentaram no Ginga, no Uni-BH Buritis, que montou programação especial para o jogo entre Brasil e Camarões. Torcedores acompanharam todos os lances em telão de LED 360 graus e no espaço de 250 metros quadrados. O Ginga é o maior projeto da Fifa na Copa e os ingressos se esgotaram rapidamente em Belo Horizonte.

Sofia Vieira e Luanna Fuchs (foto: BS/Fotografia) Henrique Granata e Gustavo Velloso (foto: BS/Fotografia) Larissa Loyola (foto: BS/Fotografia)

CONFRATERNIZAÇÃO

O presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da Fecemg e presidente do PIC, Antonio Eustáquio da Rocha Soares, e o presidente da federação, Marcolino de Oliveira, serão os anfitriões do encontro de confraternização dos dirigentes de clubes esportivos e sociais de Minas Gerais. Presidentes de todas as agremiações da capital confirmaram presença no jantar de segunda-feira (5/12), às 20h, no Restaurante O Conde.