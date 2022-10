AML comemora os 120 anos de nascimento de Juscelino Kubitscheck

Juscelino Kubitschek canta 'Peixe vivo' com estudantes em Diamantina, em 1951 (foto: Eugenio Silva/Arquivo O Cruzeiro/EM/D.A Press)

Helvécio Carlos

A Academia Mineira de Letras (AML) vai celebrar os 120 anos de nascimento de Juscelino Kubitschek em grande estilo. Em 7 de novembro, às 19h30, no auditório da Rua da Bahia, haverá sessão solene para marcar o aniversário do ex-presidente, antigo ocupante da cadeira de número 34.





No dia seguinte (8/11), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, também membro da Academia, celebrará missa em ação de graças pelos 120 anos de JK, na Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha. Maria Estela Kubitschek virá do Rio de Janeiro para as duas solenidades, acompanhada da filha, Jussarah Kubitschek Lopes.

O presidente da AML, Rogério Faria Tavares, convida a todos para a sessão solene e para a missa, e lembra que Juscelino foi eleito por unanimidade para a Academia, em junho de 1974, dois anos antes de seu falecimento, em agosto de 1976.

“Foi um governante que prestigiou a educação, a cultura, a preservação do patrimônio histórico e as artes. Em seu governo, trabalharam grandes intelectuais, como Alphonsus de Guimaraens Filho, Autran Dourado e Augusto Frederico Schmidt”, lembrou Tavares

NA MODA

TARSILA INSPIRA ROSANA

A estilista Rosana Bernardes, que é mineira de Alfenas e fez carreira no Rio de Janeiro com a marca de acessórios homônima, há 38 anos no mercado, se inspirou em telas de Tarsila do Amaral, entre elas “Abaporu”, “A Lua” e “Manacá”, para criar a coleção Tarsila por Rosana Bernardes, que será lançada em Belo Horizonte na quinta-feira (20/10), na Galeria Murilo Castro. O convite foi feito por Jéssica Rodrigues Amaral, dona da Be Loved, que trabalha com a grife na cidade com exclusividade, e as curadoras do evento são Janaina Ortiga Abi-Ackel e Jackie Verneuil, também responsável pelo RP do evento. Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da pintora, um dos nomes mais importantes da Semana de Arte Moderna de 1922, e guardiã da sua obra, também estará em Beagá para prestigiar o lançamento e participar de dois talks no local.

FILANTROPIA

RECORDE EM 2021

A BrazilFoundation, organização filantrópica que promove equidade socioeconômica, racial e de gêneros no Brasil, arrecadou US$ 8,9 milhões em 2021 – 40% a mais que no ano anterior. Por meio de parcerias e fundos designados, a entidade investiu em mais de 150 projetos durante o período, beneficiando 370 mil pessoas em todo o território. Ano passado, a fundação destinou US$ 4 milhões a 164 organizações da sociedade nas cinco regiões do país.

ANIVERSÁRIO

EM TORNO DA BRASA

Os seis anos do Restaurante OssO – Mind The Bones serão comemorados com superfesta sábado (22/10), no Serena Mall. Djalma Victor e Kadu Fischbacher convidaram os chefs Gonzalo Vidal, Luca Lenzi, Pedro Benoliel, Paulo Yoller, Roberto Barcellos, Antônio Paulineli, Caio Soter, Enrique Paredes, Elia Schramm, Elisa Dayrell, Flavio Xapuri, Cadu Evangelisti, e a dupla Guilherme e Gabriela Furtado para comandar a festa. Ao todo, serão sete estações gastronômicas, que incluem carnes nobres bovinas e suínas, além de sanduíches na brasa e sobremesa a lenha. A novidade deste ano é o Boteco da Rotisseria.