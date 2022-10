Bartucada leva alegria aos foliões em Diamantina (foto: Marcelo Sant'Anna/EM/D.A Press/13/2/02)

Helvécio Carlos

2022 rima com folia. Pelo menos para a Bartucada, banda de carnaval de Diamantina, que este ano completa meio século de existência. Para marcar a data, na próxima terça-feira (18/10), será exibido no Cine Theatro Brasil, em BH, o minidocumentário “50 anos, 50 carnavais”, que reúne imagens antigas e depoimentos de fundadores e integrantes do grupo.





Conrado Fabrino, fundador e presidente da Bartucada, vai comandar a festa com 20 integrantes da formação original da banda, que fez suas primeiras apresentações na escadaria do Clube Acaiaca, ao lado do bar Baiúca, em Diamantina.

A Bartucada é formada por oito naipes de percussão (surdo de 1ª, 2ª e 3ª, repique, caixa, rocar, tamborim e agogô), além da harmonia, que conta com guitarra, baixo, teclado e trio de metais, com saxofone, trompete e trombone. Dois cantores se alternam no palco, dando diversidade às interpretações. LAGOINHA

COPO EM FESTA

Outubro é mês de comemoração dos 75 anos do copo lagoinha. A data não passará em branco, com festejos na próxima sexta-feira (21/10) e no domingo (23/10), na Casa Viva Lagoinha. Na programação, a estreia do espetáculo “Canta Lagoinha”, de Moisés Pescador, e apresentação da Radiola do Cumpadre, set musical que toca apenas discos em vinil. A organização é do Circuito Lagoinha, colab do Viva Lagoinha e produtora Bumba!.









DANTON MELLO

O COZINHEIRO AVENTUREIRO

Um dos rostos mais conhecidos da telinha, o mineiro Danton Mello comemora a estreia de um de seus mais recentes trabalhos. Na telona, ele dá voz ao personagem principal da animação “Chef Jack – O cozinheiro aventureiro”. “Estou muito feliz de ter sido convidado para este projeto, animação muito linda. Por ser uma produção brasileira e de Minas Gerais, minha terra, é ainda mais especial pra mim. Estou muito feliz mesmo, espero que todos possam ver e apreciar este trabalho”, afirma o ator e dublador, que participou da 21ª Mostra de Cinema Infantil, em Florianópolis.



***





Reunindo histórias de aventuras e superação, o longa tem previsão de estreia no circuito nacional no primeiro semestre de 2023. Ele conta com a parceria da Sony Pictures Brazil. Na televisão, Danton pode ser visto na série “Inexplicável – América Latina”, exibida pelo History.





TIRADENTES

AUTISMO EM LIVRO

Ernane Alves está na agenda oficial da Feira Literária de Tiradentes (Fliti 2022), com o festejado “Colapso azul – Um olhar particular sobre o autismo”, seu livro de estreia. “É imensurável a importância de eventos literários como a Fliti. É oportunidade única para autores e leitores, intercâmbio ímpar. Me sinto honrado em fazer parte da programação”, diz Ernane. A feira será realizada de 3 a 6 de novembro, na cidade histórica mineira.





140 GRAUS

BABY E PEPEU

Um dos shows mais esperados do ano, “Baby & Pepeu 140 graus” está confirmado para 11 de novembro, no Minascentro. Bem-humorada, a cantora convida, em sua rede social: “Quem viu, viu. Quem não viu tem que ver.” No post, Baby diz que ela e Pepeu estarão acompanhados por “uma superbandaça e arranjos incríveis de um dos maiores guitarristas do mundo”. Ou seja, o próprio Pepeu.