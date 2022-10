O maestro Rodrigo Toffolo fez manhã de autógrafos de seu novo livro, no domingo passado (foto: Rafa Garcia/ Divulgação)

Helvécio Carlos





A criançada fez a festa, domingo passado (9/10), durante o lançamento de “Bia e a máquina do tempo”, do maestro Rodrigo Toffolo, regente da Orquestra Ouro Preto.

A manhã de autógrafos, no Sesc Palladium, contou também com a presença dos personagens do espetáculo "O Pequeno Príncipe", criados pelo bonequeiro Eduardo Félix, do Pigmalião Escultura que Mexe.





“MARTE UM”

TODOS NA TORCIDA

Enquanto aguarda a indicação dos filmes internacionais que vão concorrer ao Oscar 2023, “Marte um”, de Gabriel Martins, vai colecionando prêmios em festivais nacionais e internacionais. Os mais recentes foram conquistados no Out on Film, voltado à temática LGBTQIA+, em Atlanta, e no Festival de Nashville, ambos nos Estados Unidos. Para aumentar a torcida, o filme ganha destaque em exibições especiais, como a realizada no Cine Santa Tereza, em parceria com a Prefeitura de Contagem, cidade onde o longa de Gabriel Martins foi rodado. A exibição integrou a programação do Circuito Municipal de Cultura, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto Odeon e o Movimento Belo Horizonte Feliz.

As exibições reforçaram também a importância do audiovisual para a economia. O prefeito Fuad Noman convocou empresários a colaborarem com o setor cultural e prometeu mais investimentos no setor audiovisual. “Os nossos artistas, os nossos diretores, todos vão para o Rio de Janeiro, São Paulo. E poucos deles ficam aqui e enfrentam as dificuldades. O setor de audiovisual é riquíssimo, com grande potencial, é um setor que pode trazer muito emprego e renda e, mais do que isso, muita alegria”, afirmou. Gabriel Martins reconheceu a importância do poder público em todo o processo. “São ações importantes, únicas e históricas, como, por exemplo, essa é a primeira vez que um cineasta negro como eu está representando o Brasil (no Oscar). E é uma alegria imensa festejar esse filme com todo mundo, um trabalho coletivo, de muita gente que está atuando para chegarmos lá”, disse.

Para a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, é muito importante que o setor público, a iniciativa privada e a sociedade fomentem, reconheçam e valorizem a potência criativa e artística da produção audiovisual de Minas Gerais, em especial de Belo Horizonte e região metropolitana. “É uma alegria poder contribuir para a difusão, o fomento e a valorização do filme ‘Marte um’. Ele diz tanto da nossa identidade cultural e é muito importante que todos nós estejamos unidos para fazer com que esse filme ganhe o mundo.”





HOMENAGEM

DE ANA PARA CÁSSIA

Junte em uma única produção o talento da cantora Ana Carolina com o repertório clássico de Cássia Eller. Pronto, aí está a receita de um espetáculo que promete lotar os teatros. Foi assim na estreia de “Ana canta Cássia”, no qual a cantora mineira reverencia um dos repertórios mais belos e ricos da MPB. Em Belo Horizonte, o primeiro show, marcado para 19 de novembro, no Palácio das Artes, esgotou tão rápido que outra sessão foi marcada para dezembro, no Minascentro.

EM TIRADENTES

FOTOS MONUMENTAIS

A abertura da exposição “Natureza viva”, de Lucia Adverse, está marcada para o próximo dia 20, no Espaço Raízes, no Centro de Tiradentes. Serão 16 fotografias em tamanho monumental, além de instalações. No mesmo dia, a artista lança o livro fotográfico sobre o projeto, escrito pela crítica de arte Camilla Schenkel.